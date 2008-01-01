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Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 29 марта 2019 | 21:56
Ближе к концу следующей недели будет теплая, весенняя погода
После теплой субботы будет несколько прохладных дней, но ближе к концу следующей недели в стране установится теплая погода, свидетельствуют прогнозы.
Суббота будет солнечной, температура на большей части территории Латвии превысит +10 градусов. Однако в воскресенье над страной пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки, местами возможен мокрый снег.
В понедельник и во вторник температура ночью опуститься до 0..-6 градусов, а днем не поднимется выше +8 градусов. Однако во второй половине погода станет теплее и более весенней, осадки не ожидаются, начнется период сухой погоды, который может затянуться.
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