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Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.

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Новости Латвия | 29 марта 2019 | 21:56

Ближе к концу следующей недели будет теплая, весенняя погода

Пресс-фото

После теплой субботы будет несколько прохладных дней, но ближе к концу следующей недели в стране установится теплая погода, свидетельствуют прогнозы.

Суббота будет солнечной, температура на большей части территории Латвии превысит +10 градусов. Однако в воскресенье над страной пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки, местами возможен мокрый снег.

В понедельник и во вторник температура ночью опуститься до 0..-6 градусов, а днем не поднимется выше +8 градусов. Однако во второй половине погода станет теплее и более весенней, осадки не ожидаются, начнется период сухой погоды, который может затянуться.   

LSM

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