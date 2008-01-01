Фотографы 12 стран предложат свой взгляд на образ лошади в фотографии

Новости Культура | 29 марта 2019 | 21:52

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4 апреля в 15:30 в секторе Художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки «Лошади в фотографии». В экспозиции работы участников международного конкурса из 12 стран. Выставку представляет художественной галерея города Дусеты (Литва).

Лошади играли важнейшую роль в развитии человечества с доисторических времен до начала 20 века, когда в повседневную жизнь все больше начали входить автомобили. В качестве тяговой силы и средства передвижения лошадь на протяжении тысячелетий была главным помощником и соратником человека на охоте, в сельском хозяйстве, военном деле и других областях. В настоящее время лошади сохраняют определенную, хотя и намного более узкую, роль в человеческой жизни, например, в профессиональном спорте, различного рода увлечениях, альтернативной медицине и терапии.

Следственно, образ лошади всегда присутствовал и в духовной жизни человека от мифологии и фольклора до изобразительного искусства, литературы и кино. Лошадей воспевали, почитали и даже боготворили, и они продолжают вдохновлять художников и представителей других творческих профессий и по сей день.

Выставку «Лошади в фотографии» даугавпилчанам предлагают наши приграничные соседи – художественная галерея городка Дусеты Зарасайского района. По словам руководителя галереи Алвидаса Стаускаса, данная выставка является результатом широкого международного сотрудничества. На прозвучавший в прошлом году призыв галереи заявить свои работы на выставку, посвященную образу лошади, откликнулись 95 фотографов из 12 стран (Латвии, Литвы, Польши, России, Белоруссии, Турции, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Германии, Ирландии и Румынии), прислав порядка восьми сотен авторских работ. Жюри экспертов в области фотографии выбрало 101 фотографию для включения в экспозицию и выставочный каталог. В подборку вошли и работы двух фотографов из Даугавпилса. Это руководитель фотоклуба “Ezerzeme-F” Линардс Онзулс и фотограф-анималист Рита Кочмарёва, фотоработы которой уже были представлены на нескольких персональных выставках, в том числе в Латгальской центральной библиотеке в конце 2015 года.

Выставка «Лошади в фотографии» доступна в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 4 по 30 апреля.

В целях информирования общественности во время вернисажа может проводиться фото- и видеосъемка.



ЛЦБ