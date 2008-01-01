Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 марта
Именины:
Илгмарс, Нания / Алексей, Павел
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1235 ()
|GBP
|0.8583 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.8564 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. В Европарламент баллотируются три даугавпилчанина
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”
9. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 29 марта 2019 | 21:51
В арт-центре им. Марка Ротко открывается выставка британской художницы
12 апреля в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко, рядом с оригиналами работ Марка Ротко, откроется персональная выставка заслуженной британской художницы Джиллиан Эйрс (Gillian Ayres) (1930-2018) «Я вижу природу как цвет: живопись Джиллиан Эйрс 1972-83 г.г.».
Одна из самых значительных английских художников-абстракционистов, известная своими огромными яркими холстами, взрывающимися от вибраций цвета. Вдохновленная американским абстрактным экспрессионизмом, Эйрс работала в лирической, жестуальной манере, которая контрастировала с жесткими формами ее современников. Ее творчество, далекое от любой дидактики, демонстрирует художника, постоянно экспериментирующего с возможностями живописи. «Мои картины о живописи, о форме и цвете, они не рассказывают истории», — говорила Эйрс. Ее работы, созданные путем наслоения толстых слоев пигмента, отсылают к различным стилям и художественным направлениям. «Картины не являются прямым откликом на какой-либо конкретный момент или предмет», — отметил художник. «Я не жду, что все испытают одни и те же чувства, глядя на них. То, что вдохновляет человека в искусстве, является очень личным и иногда неясно, откуда идет этот отклик».
Айрес удостоена звания академика Королевской академии изящных искусств в 1991 году и Командора Ордена Британской империи в 2011 году за ее вклад в британскую живопись. В настоящее время ее работы хранятся в коллекциях Музея современного искусства в Нью-Йорке и Тейт Галереи в Лондоне.
Выставка в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко будет открыта до 29 сентября этого года.
Арт-центр М.Ротко
Добавить комментарий