В арт-центре им. Марка Ротко открывается выставка британской художницы

Новости Культура | 29 марта 2019 | 21:51

Пресс-фото Пресс-фото

12 апреля в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко, рядом с оригиналами работ Марка Ротко, откроется персональная выставка заслуженной британской художницы Джиллиан Эйрс (Gillian Ayres) (1930-2018) «Я вижу природу как цвет: живопись Джиллиан Эйрс 1972-83 г.г.».

Одна из самых значительных английских художников-абстракционистов, известная своими огромными яркими холстами, взрывающимися от вибраций цвета. Вдохновленная американским абстрактным экспрессионизмом, Эйрс работала в лирической, жестуальной манере, которая контрастировала с жесткими формами ее современников. Ее творчество, далекое от любой дидактики, демонстрирует художника, постоянно экспериментирующего с возможностями живописи. «Мои картины о живописи, о форме и цвете, они не рассказывают истории», — говорила Эйрс. Ее работы, созданные путем наслоения толстых слоев пигмента, отсылают к различным стилям и художественным направлениям. «Картины не являются прямым откликом на какой-либо конкретный момент или предмет», — отметил художник. «Я не жду, что все испытают одни и те же чувства, глядя на них. То, что вдохновляет человека в искусстве, является очень личным и иногда неясно, откуда идет этот отклик».

Айрес удостоена звания академика Королевской академии изящных искусств в 1991 году и Командора Ордена Британской империи в 2011 году за ее вклад в британскую живопись. В настоящее время ее работы хранятся в коллекциях Музея современного искусства в Нью-Йорке и Тейт Галереи в Лондоне.

Выставка в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко будет открыта до 29 сентября этого года.

Арт-центр М.Ротко