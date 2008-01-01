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Новости Общество | 29 марта 2019 | 18:28
В Даугавпилсе реализуют ряд проектов по сохранению культурного наследия
В начале марта в Даугавпилсе начали вести прием специалисты Управления национального культурного наследия. Консультации получили уже несколько десятков даугавпилчан. Создание представительства Латгальского регионального отделения в городе сейчас очень актуально, так как самоуправление реализует несколько проектов, направленных на сохранение и охрану культурно-исторических ценностей.
Учитывая то, что в Даугавпилсе расположено около 200 памятников культуры, находящихся под охраной государства, и два территориально больших памятника градостроительства – исторический центр Даугавпилса и крепость, Управление национального культурного наследия с пониманием отнеслось к инициативе городского самоуправления и создало в Даугавпилсе отдельное место по приему посетителей. Это должно заметно облегчить ход многих проектов по сохранению культурных памятников и городской среды на административной территории Даугавпилса. Самые серьезные изменения в ближайшее время ожидаются в крепости.
Горожане, проживающие в зданиях со статусом культурного памятника, теперь также имеют удобную возможность для решения ряда хозяйственных, охранных и реставрационных вопросов. Проведение любых строительных работ в таких зданиях обязательно нужно согласовывать с Управлением.
Консультации о возможностях и порядке проведения работ, а также помощь в решении проблемных вопросов может получить любой желающий. Специалисты Управления оперативно реагируют на каждое заявление и помогают найти наилучшее решение в каждой ситуации.
Специалисты ведут прием на первом этаже здания по ул.Райня, 28, каждый понедельник с 11.00 до 14.00 и каждую среду с 10.00 до 12.00. Телефон для справок: 26392723.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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