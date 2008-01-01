Пятница, 29 марта: то солнечно, то пасмурно

Новости Латвия | 29 марта 2019 | 18:20

В пятницу утром на большей части территории Латвии будет облачно, ожидается дымка или туман, а днем небо повсеместно прояснится, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Днем скорость ветра в порывах усилится до 10-15 м/сек. Более ветреная погода будет в западной и северной части страны.

Минимальная температура воздуха днем — от +6 градусов на западном Курземском морском побережье и в северной части Видземе до +14 градусов в центральной части страны.

В Риге в пятницу утром будет пасмурно, днем ожидается переменная облачность, без осадков, западный ветер в порывах усилится до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем — от +9 до +13 градусов.

LSM

