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Новости Происшествия | 28 марта 2019 | 20:48

В Латгалии мошенники завладели недвижимостью, подделав завещание

D-fakti.lv

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции в сотрудничестве со Службой по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем, выявили группу лиц, которая подозревается с мошенничестве и незаконном присвоении чужого имущества — недвижимости.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции, в ходе следствия выяснилось, что группа лиц узнала о том, что владелец недвижимости — 46,7 га лес под Дагдой — умерла еще 18 лет назад. У покойной не было наследников. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники составили частное завещание и подделали подпись владельцы недвижимости. Подделку предоставили нотариусу, получив недвижимость в собственность. А спустя месяц лесной массив был перепродан.

В феврале 2019 года по подозрению в совершении данного преступления были задержаны шесть человек. Им от 30 до 55 лет. Часть задержанных ранее занималась скупкой леса.

На счетах задержанных заморожено 132 тысячи евро.

Делфи

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