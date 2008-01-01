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Новости Происшествия | 28 марта 2019 | 20:48
В Латгалии мошенники завладели недвижимостью, подделав завещание
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции в сотрудничестве со Службой по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем, выявили группу лиц, которая подозревается с мошенничестве и незаконном присвоении чужого имущества — недвижимости.
Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции, в ходе следствия выяснилось, что группа лиц узнала о том, что владелец недвижимости — 46,7 га лес под Дагдой — умерла еще 18 лет назад. У покойной не было наследников. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники составили частное завещание и подделали подпись владельцы недвижимости. Подделку предоставили нотариусу, получив недвижимость в собственность. А спустя месяц лесной массив был перепродан.
В феврале 2019 года по подозрению в совершении данного преступления были задержаны шесть человек. Им от 30 до 55 лет. Часть задержанных ранее занималась скупкой леса.
На счетах задержанных заморожено 132 тысячи евро.
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