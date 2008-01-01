В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника

Новости Экономика | 28 марта 2019 | 20:44

Пресс-фото Пресс-фото

Хотя на улице еще не наступила по-настоящему весенняя погода, в теплицах хозяйства Latgales zemenes в Резекненском крае уже вовсю цветет клубника и даже ожидается первый урожай.

Как рассказали Tāvs Darzs владельцы Latgales zemenes, они выращивают клубнику почти семь лет. В теплице посажено семь сортов клубники и постоянно проводятся эксперименты с тем, какой из сортов лучше подходит для выращивания в теплицах.

Каждый сорт требует особого внимания, особенно учитывая тот факт, что в теплице нужно постоянно поддерживать подходящий для выращивания клубники микроклимат. Первая ягода на ферме появилась еще 23 марта, а через неделю или две хозяева надеются получить первый урожай клубники.

Delfi