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Новости Экономика | 28 марта 2019 | 20:44

В латгальском хозяйстве зацвела первая клубника

Пресс-фото

Хотя на улице еще не наступила по-настоящему весенняя погода, в теплицах хозяйства Latgales zemenes в Резекненском крае уже вовсю цветет клубника и даже ожидается первый урожай.

Как рассказали Tāvs Darzs владельцы Latgales zemenes, они выращивают клубнику почти семь лет. В теплице посажено семь сортов клубники и постоянно проводятся эксперименты с тем, какой из сортов лучше подходит для выращивания в теплицах.

Каждый сорт требует особого внимания, особенно учитывая тот факт, что в теплице нужно постоянно поддерживать подходящий для выращивания клубники микроклимат. Первая ягода на ферме появилась еще 23 марта, а через неделю или две хозяева надеются получить первый урожай клубники.

Delfi

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