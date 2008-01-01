В Латгалии при помощи вертолета ищут подозреваемого — он вооружен и опасен

Новости Происшествия | 28 марта 2019 | 20:33

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Сотрудники Госполиции привлекли вертолет для поисков в Латгалии вооруженного мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

Полицейские из Управления Рижского региона подозревают в совершении особо тяжкого преступления Мариса Звиргздиньша 1984 года рождения. Полиция не раскрывает, в чем именно подозревает разыскиваемого. В законе говорится, что под особо тяжким преступлением подразумевается деяние, за которое полагается тюремное заключение сроком более восьми лет или пожизненное заключение. К таковым, например, относят убийства и разбойные нападения.

В латгальском издании Vaduguns, сообщает агентство LETA, говорится, что Звиргздиньш, возможно, совершил убийство. В распоряжении редакции издания есть информация, что родным языком Звиргздиньша является литовский, но он также владеет русским, латышским и цыганским языками.

Подозреваемый ростом около 165-170 сантиметров, имеет спортивное телосложение, темные глаза и волосы. Может носить очки.

Поисковые мероприятия с привлечением вертолета уже во вторник проводились на территории огородов в Кубульской волости Балвского края.

Учитывая, что пока поиски подозреваемого не увенчались успехом, Госполици призывает жителей соблюдать особую осторожность. Подозреваемый может быть агрессивен, вооружен и опасен, а потому стражи порядка призывают население ни в коем случае не пытаться найти его самостоятельно. Водителям рекомендуется также не брать незнакомых «автостопперов», а о любых подозрительных личностях сообщать полиции.

LSM