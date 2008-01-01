Латгальские пограничники находят все больше контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 28 марта 2019 | 20:26

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Хотя исследования последних лет свидетельствуют, что в странах Балтии рынок нелегальных сигарет сокращается, погранохрана и таможня все еще констатируют попытки незаконно ввезти табачные изделия из Белоруссии и России. В Индре недавно сигареты обнаружили в двух грузовых вагонах поезда, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

Поезд пришел из Белоруссии, сигареты были упакованы в черную ткань — и спрятаны в грузе угля. Пограничники нашли несколько десятков блоков. К поискам подключились кинологи с собаками — они обнаружили контрабанду под вагонами между колесными парами. В таком труднодоступном месте сигареты раньше не прятали. В поезде нашли в общей сложности 63 тыс сигарет (более 3 тыс пачек).

В Индре в среднем в год констатируют 125 подобных нарушений, однако за первые три месяца этого года таких случаев было уже 45. Крупнейшая находка 2018-го — 16 млн (800 тыс пачек) сигарет в грузовике.

«Латгальские таможенные пропускные пункты, которые покрывают, в принципе, всю границу с Россией и Белоруссией, в прошлом году задержали 83 млн (более 4 млн пачек — Rus.lsm.lv) сигарет. Если грузовиками мерить, это около 8-9 полных машин», — рассказал Янис Диевапедис, представитель Таможенного управления СГД.

Сотрудники таможни и погранохраны подчеркивают, что с каждым годом находят все больше контрабанды — и важную роль в этом играет сотрудничество ведомств.

В 2013 году в Латгалии была пресечена деятельность промышлявшей контрабандой организованной преступной группы, в составе которой действовали и сотрудники полиции. Латгальский окружной суд в 2019-м признал виновными всех восьмерых обвиняемых, приговорив их к реальному лишению свободы.

LSM