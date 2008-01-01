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Новости Общество | 28 марта 2019 | 20:19
Вишскому сельскохозяйственному техникуму угрожает закрытие
Количество учащихся меньше половины от предъявляемых Министерством образования и науки требований. Крестьяне возмущены: Вишская школа – единственная в радиусе ста километров, где можно освоить профессию механика сельскохозяйственной техники.
Почти 100 лет назад – в 1921 году – в Вишках было открыто одно из первых сельскохозяйственных учебных заведений. Во времена расцвета в техникуме было более 800 учащихся. Несколько лет назад в результате реформы техникум стал филиалом Малнавского колледжа, но он по-прежнему остается единственным близлежащим учебным заведением, которое готовит механиков сельскохозяйственной техники. Вместе с сокращением сельского населения уменьшается и число учащихся. Оно не соответствует критериям Министерства образования и науки, признает руководитель филиала Анита Лачауниеце:
«В прошлом году мы не набирали первый курс. Группы, обучение которых финансировалось из еврофондов, успешно закончили учебу, прошел квалификационный экзамен, так число учащихся и уменьшилось».
Сейчас в школе более 60 учащихся из Даугавпилсского, Прейльского, Краславского, Илукстского краев. Министерство считает, что в школе должно обучаться минимум 150-200 человек, поэтому прозвучала идея о реформе учебного заведения с предложением учащимся перейти в другое учебное заведение, значительно дальше от дома.
«Специальность механика сельскохозяйственной техники можно получить в Кандаве, Приекули и на первом курсе в Малнаве»
Опытный преподаватель Вишской школы Леонард Спулис не понимает политику государства — зачем бросать тень на школу с такой историей и ставить под угрозу обучение существенной для села профессии.
«Я не понимаю позицию министерства и правительства, которые хотят закрыть школу. Она единственная в крае на протяжении многих лет готовит специалистов сельского хозяйства, в которых на селе по-прежнему дефицит. Это отмечают и все работодатели. Все издержки по содержанию школы оплачивает краевая дума. Мы готовы работать и на меньшую ставку, и работаем. Главное для нас – учить детей, столько, сколько их есть. Мне кажется, нужно им позволить закончить нашу школу, а не ликвидировать ее. Я уверен, что с третьего курса только 2-3 продолжат учебу, если придется ездить в Малнаву», - считает Леонард Спулис.
Происходящим возмущены и крестьяне, и крупные землевладельцы, чья деятельность и развитие зависит в том числе и от квалифицированной рабочей силы. Они с радостью берут на работу выпускников Вишской школы. Среди таких фирма Agraris, принадлежащая отцу и сыну Александрам Харламовым. В их владении более тысячи гектаров земли, на которых трудятся 9 человек, в том числе и выпускники Вишек.
Сохранение школы и возможности получить профессию в сфере сельского хозяйство необходимо и для развития региона, считает руководитель Вишской волости Янис Промс.
«Ведутся переговоры, приезжают представители министерства, у нас уже были встречи. Большой интерес проявляют и наши крестьяне, они участвовали в переговорах с представителями министерства. Будем надеется. Я думаю, в данном случает должна проявится политическая воля, чтобы сохранить школу и дать Латгалии возможность взращивать дальше своих крестьян», - сказал Промс.
Работа и учеба в Вишской школе пока продолжается, параллельно учебное заведение проходит аккредитацию.
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