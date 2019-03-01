Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 марта

Именины:
Гинта, Гунда, Гунта / Денис, Мария

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Оглянитесь назад сегодня, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела - они быстро и успешно придут к завершению.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
.. 2 C
День
6 .. 8 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Зато нас по головке погладят! {242}

3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. В Европарламент баллотируются три даугавпилчанина

6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

7. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”

8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

9. Ушли в мир иной...

10. Великобритания официально попросила ЕС отложить Brexit

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 28 марта 2019 | 20:05

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 20 по 26 марта 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Drobjazko Vladimirs (15.05.1947 - 24.03.2019)
Fedjašova Zoja (12.07.1935 - 20.03.2019)
Grafa Teresa (05.09.1935 - 20.03.2019)
Jankovskis Jānis (11.06.1936 - 23.03.2019)
Jegorova Jekaterīna (25.10.1925 - 20.03.2019)
Kokina Marija (30.08.1928 - 22.03.2019)
Kokins Anatolijs (10.02.1958 - 23.03.2019)
Kozlovskis Leopolds (23.11.1938 - 24.03.2019)
Kruglovs Valerijs (17.07.1961 - 22.03.2019)
Lozda Jāzeps (14.02.1938 - 20.03.2019)
Lukša Aleksandrs (26.12.1965 - 23.03.2019)
Ļeonova Tamāra (13.04.1964 - 21.03.2019)
Mikulans Marjans (16.07.1941 - 17.03.2019)
Pacjuks Pjotrs (22.09.1940 - 20.03.2019)
Pjankovs Boriss (22.03.1934 - 25.03.2019)
Siņavskis Eduards (07.03.1968 - 19.03.2019)
Šidlova Vanda (12.07.1925 - 21.03.2019).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 