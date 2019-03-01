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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 марта 2019 | 20:05
Ушли в мир иной...
Со 20 по 26 марта 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Drobjazko Vladimirs (15.05.1947 - 24.03.2019)
Fedjašova Zoja (12.07.1935 - 20.03.2019)
Grafa Teresa (05.09.1935 - 20.03.2019)
Jankovskis Jānis (11.06.1936 - 23.03.2019)
Jegorova Jekaterīna (25.10.1925 - 20.03.2019)
Kokina Marija (30.08.1928 - 22.03.2019)
Kokins Anatolijs (10.02.1958 - 23.03.2019)
Kozlovskis Leopolds (23.11.1938 - 24.03.2019)
Kruglovs Valerijs (17.07.1961 - 22.03.2019)
Lozda Jāzeps (14.02.1938 - 20.03.2019)
Lukša Aleksandrs (26.12.1965 - 23.03.2019)
Ļeonova Tamāra (13.04.1964 - 21.03.2019)
Mikulans Marjans (16.07.1941 - 17.03.2019)
Pacjuks Pjotrs (22.09.1940 - 20.03.2019)
Pjankovs Boriss (22.03.1934 - 25.03.2019)
Siņavskis Eduards (07.03.1968 - 19.03.2019)
Šidlova Vanda (12.07.1925 - 21.03.2019).
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