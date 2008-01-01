Библиотека на Новом строении возобновляет работу после реновации

Новости Общество | 28 марта 2019 | 18:01

В пятницу, 22 марта, на Новом строении состоялось торжественное открытие библиотеки Jaunbūves после реновации. Масштабный проект по реновации и расширению данного филиала Латгальской Центральной библиотеки был реализован в течение двух лет при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы.

Филиал Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) библиотека Jaunbūves на протяжении почти 20 лет работал по адресу ул. 18 новембра 161, на втором этаже бывшего Дома инженеров. Благодаря масштабному проекту реновации и расширения помещений, который был реализован при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы, библиотека получила светлые, просторные, современно оборудованные помещения, расположенные на двух этажах вышеупомянутого здания.

В ходе реновации функциональная планировка помещений была полностью приспособлена для нужд библиотеки. Приобретена новая мебель, восстановлено техническое оснащение. Первый этаж библиотеки сейчас занимает абонемент художественной литературы для взрослых, доступен широкий ассортимент газет и журналов, имеются компьютеры с выходом в Интернет (кроме того, во всей библиотеке доступен и бесплатный беспроводной интернет). В свою очередь, на втором этаже библиотеки размещена отраслевая литература и материалы по краеведению, оснащен просторный детский отдел, зал для мероприятий и выставочное пространство, где в настоящее время доступна фотовыставка Александра Максимова – «Краслава».

Новые, расширенные помещения позволят библиотеке развивать прежнее сотрудничество с образовательными учреждениями микрорайона, предлагая возможность посетить тематические мероприятия и библиотечные уроки группам учащихся разных возрастов и воспитанников детсадов. Творческие объединения Даугавпилса и некоммерческие организации смогут проводить в библиотеке литературные, музыкальные и информационные мероприятия. В выставочном пространстве регулярно будут проходить художественные выставки живописи, фотографии, рисунка и другого рода творческих работ.

Латгальская Центральная библиотека благодарит Даугавпилсскую городскую думу за поддержку реновации библиотеки на Новом строении и призывает горожан активно использовать новые помещения и возможности библиотеки. Время работы библиотеки сохранилось неизменным – со вторника по пятницу с 11:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 17:00.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 65476345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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