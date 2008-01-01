Музей шмаковки в Даугавпилсе становится более доступным для посетителей

Новости Культура | 28 марта 2019 | 17:48

С 1 апреля Музей шмаковки станет еще доступнее и будет открыт для посетителей также и по вторникам. А во время активного туристического сезона – с июня по август – Музей шмаковки будет работать семь дней в неделю. Время работы музея во все рабочие дни будет с 11:00 до 19:00.

Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнейшем алкогольном напитке Латгалии – шмаковке, которая является составной частью кулинарного наследия.

Музей приглашает вас отправиться на экскурсию или посетить музей в индивидуальном порядке, а также воспользоваться бесплатными аудиогидами, которые доступны на разных языках.

Специальные предложения для семей и групп, а также для студентов и пенсионеров.

Билеты для семьи (3 – 8 посетителей): 2.00 EUR с персоны.

Посещения музейной экспозиции в сопровождении гида (от 9 посетителей): 3.15 EUR с персоны (для взрослых), 2.25 EUR с персоны (для студентов, пенсионеров).

Каждое первое воскресенье месяца для индивидуальных посетителей вход 1.75 EUR.

Подробнее: www.smakovka.lv

Информация подготовлена:

Райвис Малначс

Специалист центра посетителей

экспозиции «Музей шмаковки»

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: info@smakovka.lv

Web: www.smakovka.lv

www.facebook.com/SmakovkasMuzejs

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