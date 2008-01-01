Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 марта
Именины:
Гинта, Гунда, Гунта / Денис, Мария
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня - вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1261 ()
|GBP
|0.8512 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.9572 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. В Европарламент баллотируются три даугавпилчанина
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”
8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 28 марта 2019 | 17:48
Музей шмаковки в Даугавпилсе становится более доступным для посетителей
С 1 апреля Музей шмаковки станет еще доступнее и будет открыт для посетителей также и по вторникам. А во время активного туристического сезона – с июня по август – Музей шмаковки будет работать семь дней в неделю. Время работы музея во все рабочие дни будет с 11:00 до 19:00.
Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнейшем алкогольном напитке Латгалии – шмаковке, которая является составной частью кулинарного наследия.
Музей приглашает вас отправиться на экскурсию или посетить музей в индивидуальном порядке, а также воспользоваться бесплатными аудиогидами, которые доступны на разных языках.
Специальные предложения для семей и групп, а также для студентов и пенсионеров.
Билеты для семьи (3 – 8 посетителей): 2.00 EUR с персоны.
Посещения музейной экспозиции в сопровождении гида (от 9 посетителей): 3.15 EUR с персоны (для взрослых), 2.25 EUR с персоны (для студентов, пенсионеров).
Каждое первое воскресенье месяца для индивидуальных посетителей вход 1.75 EUR.
Подробнее: www.smakovka.lv
Информация подготовлена:
Райвис Малначс
Специалист центра посетителей
экспозиции «Музей шмаковки»
Тел.: +371 65422818; +371 26444810
Эл. почта: info@smakovka.lv
Web: www.smakovka.lv
www.facebook.com/SmakovkasMuzejs
Добавить комментарий