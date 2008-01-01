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Новости Общество | 28 марта 2019 | 17:44

В Даугавпилсе открыта мультимедийная выставка о безопасности в Европе

26 марта в Даугавпилсе, на 2-м этаже торгового парка «Solo», открыта мультимедийная выставка «#EUprotects», созданная в рамках кампании Европейской Комиссии. Этот проект дает возможность подробнее узнать о вопросах безопасности в ЕС и услышать истории людей, ежедневно работающих ради того, чтобы жизнь в Европе была безопасной.

Кампания «#EUprotects/ ES - sargājam kopā» направлена на привлечения внимания к различным аспектам безопасности в Евросоюзе. Речь идет не только о физической безопасности, которую обеспечивает армия или полиция, но и о соблюдении прав человека, демократии, безопасности продуктов и товаров, чистом воздухе, воде и многих других аспектах, обеспечение которых входит в ежедневные трудовые обязанности многих людей. Их работа не всегда заметна и зачастую остается недооцененной.

Одна из героинь кампании – даугавпилчанка Силвия Разминовича, которая ежедневно заботится о безопасности населения, работая на фитосанитарном погранконтроле Продовольственно-ветеринарной службы. Инспектор С.Разминовича производит контроль грузов на границе ЕС – на Контрольно-пропускном железнодорожном пограничном пункте в Даугавпилсе. Благодаря Силвии и её коллегам, в прошлом году на территорию страны не было пропущено 624 груза с небезопасной продукцией, которая могла навредить здоровью жителей.

В рамках информационной кампании параллельно мультимедийной выставке проходит также цикл региональных публичных дискуссий «Насколько безопасно ты чувствуешь себя в Европе», организованных Латвийском институтом внешней политики в сотрудничестве с представительством Европейской Комиссии в Латвии. Такая дискуссия прошла и в Центре искусств Марка Ротко.

Мультимедийная выставка будет работать в Даугавпилсе до 14 апреля. Потом до октября она будет перемещаться по Латвии с остановками в Лиепае, Елгаве, Валмиере, Цесисе, Вентспилсе, Резекне и Риге.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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