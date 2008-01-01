Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 марта
Именины:
Гинта, Гунда, Гунта / Денис, Мария
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1261 ()
|GBP
|0.8512 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.9572 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Зато нас по головке погладят! {242}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. В Европарламент баллотируются три даугавпилчанина
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”
8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 марта 2019 | 17:44
В Даугавпилсе открыта мультимедийная выставка о безопасности в Европе
26 марта в Даугавпилсе, на 2-м этаже торгового парка «Solo», открыта мультимедийная выставка «#EUprotects», созданная в рамках кампании Европейской Комиссии. Этот проект дает возможность подробнее узнать о вопросах безопасности в ЕС и услышать истории людей, ежедневно работающих ради того, чтобы жизнь в Европе была безопасной.
Кампания «#EUprotects/ ES - sargājam kopā» направлена на привлечения внимания к различным аспектам безопасности в Евросоюзе. Речь идет не только о физической безопасности, которую обеспечивает армия или полиция, но и о соблюдении прав человека, демократии, безопасности продуктов и товаров, чистом воздухе, воде и многих других аспектах, обеспечение которых входит в ежедневные трудовые обязанности многих людей. Их работа не всегда заметна и зачастую остается недооцененной.
Одна из героинь кампании – даугавпилчанка Силвия Разминовича, которая ежедневно заботится о безопасности населения, работая на фитосанитарном погранконтроле Продовольственно-ветеринарной службы. Инспектор С.Разминовича производит контроль грузов на границе ЕС – на Контрольно-пропускном железнодорожном пограничном пункте в Даугавпилсе. Благодаря Силвии и её коллегам, в прошлом году на территорию страны не было пропущено 624 груза с небезопасной продукцией, которая могла навредить здоровью жителей.
В рамках информационной кампании параллельно мультимедийной выставке проходит также цикл региональных публичных дискуссий «Насколько безопасно ты чувствуешь себя в Европе», организованных Латвийском институтом внешней политики в сотрудничестве с представительством Европейской Комиссии в Латвии. Такая дискуссия прошла и в Центре искусств Марка Ротко.
Мультимедийная выставка будет работать в Даугавпилсе до 14 апреля. Потом до октября она будет перемещаться по Латвии с остановками в Лиепае, Елгаве, Валмиере, Цесисе, Вентспилсе, Резекне и Риге.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий