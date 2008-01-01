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Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.

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Новости Латвия | 28 марта 2019 | 08:57

Четверг, 28 марта: теплеет, но тучи сгущаются

LSM

Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, после обеда возможны осадки, предупреждают синоптики.

Во второй половине дня облачность повысится, в западной части страны возможны небольшие осадки в виде дождя.

Воздух прогреется до +3…+6 градусов.

В Риге днем ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. К вечеру небо затянет тучами. Столбики термометров в латвийской столице поднимутся до +4..+6 градусов.

LSM

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