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Новости Культура | 27 марта 2019 | 22:19

Настроимся на поэтическую волну вместе с Евгением Голубевым!

ЦБК

В пятницу, 29 марта 2019 года, в 17.30, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится творческий вечер поэта Евгения Голубева «Стихи – как зеркало стихий…»

Евгений Голубев – член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов, поэт, историк-краевед, автор сборников стихов и книг для детей, редактор ряда поэтических сборников других авторов. В 2012 году награждён памятной медалью «А.С.Грибоедов 1795-1829». Публикуется в газетах и журналах Латвии, России, Беларуси, Болгарии. Часть его произведений переведена на белорусский, немецкий, болгарский, латышский и латгальский языки.

Большое влияние на становление Е.Голубева как поэта сыграл белорусский город Барановичи, где он служил по распределению и посещал литературный кружок. Там же Евгений вошел в литературное объединение, приобщился к смыслу и значимости поэтического слова; его стихи стали читать и публиковать.

Творческая встреча с талантливым поэтом, автором многочисленных поэтических сборников как для взрослых, так и для детей, яркой личностью и интересным собеседником, пройдет 29 марта, в 17.30, в Центре белорусской культуры (г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А). Посетителям предоставится возможность не только приобщиться к поэтическому слову, но и напрямую пообщаться с автором, послушать музыкальные номера.

Сердечно приглашаем!
На мероприятии ведется фото и видеосьемка.
 

ЦБК

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