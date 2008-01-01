Задержана преступная группа, похитившая огнестрельное и холодное оружие

Новости Происшествия | 27 марта 2019 | 21:38

Пресс-фото Пресс-фото

В начале марта сотрудники Госполиции получили информацию о том, что в Даугавпилсе произошла квартирная кража: воры проникли в квартиру, вскрыли сейф, откуда похитили несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасы. По данному делу был начат уголовный процесс, в ходе объемной оперативной работы сотрудники Отдела по борьбе с серийными и особо тяжкими преступлениями Бюро криминальной полиции ЛРУП задержали подозреваемых: мужчину и женщину.

По данным Латгальского регионального управления полиции, криминальный дуэт задержали 15 марта при содействии коллег из Риги. Третий подельник — мужчина 1977 г.р. — объявлен в розыск.

В ходе обысков, проведенных в Даугавпилсе и Риге, полиция нашла и изъяла похищенное ранее оружие: пистолет Макарова с глушителем и сбитыми номерами, переделанный газовый пистоле Blow Magnum F92 и 11 патронов к нему. Кроме того, стражи порядка нашли у подозреваемых марихуану и гашиш. Чтобы установить точное количество и состав наркотических веществ, их направили на экспертизу.

Продолжив оперативные мероприятия, 20 марта в лесном массиве Даугавпилса полиция обнаружила и другое похищенное оружие: три пистолета, карабин, полуавтоматическое ружье Benelli, а также патроны. Следствие продолжается.

Delfi