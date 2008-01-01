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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Общество | 26 марта 2019 | 20:16
В Даугавпилсе почтили память жертв депортаций 1949 года
25 марта в Даугавпилсе состоялись мероприятия, посвященные дню памяти жертв коммунистического геноцида – депортациям 1949 года. Вспоминая трагические события 70-летней давности, у памятника «Невинным жертвам красного террора» в сквере Андрея Пумпура собрались политически репрессированные, члены их семей, друзья и небезразличные жители города.
Депортации, которые происходили 25 марта 1949 года, оставили глубокую рану в истории латвийского народа. Ранним мартовским утром более 10 000 семей были неожиданно подняты со своих постелей и вывезены вдаль на тысячи километров, чтобы по замыслу устроителей больше никогда не увидеть родину. Такая же судьба была уготована и для 412 семей из Даугавпилсского района – всего было депортировано 1468 человек, в том числе 113 детей в возрасте до 7 лет.
Приветствуя собравшихся, председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш подчеркнул, что долг каждого - помнить и почитать всех тех, кто был подвержен мучениям. Каждому стоит держать в уме память об этих людях, делится историями о страшных событиях прошлого с молодым поколением, чтобы ничего подобного не повторялось больше никогда.
Чтя память тех, кто 70 лет назад распрощался со своим домом, трогательные поэтические и музыкальные представления подготовили ученики Даугавпилсской школы Сасканяс, 13-ой средней школы, 12-ой средней школы и Государственной гимназии.
Те, кто пережил или родился в депортации, рассказали о своих воспоминаниях о Сибири, ссыльной жизни, тяжелом труде и возвращении на родную землю.
Председатель Даугавпилсского клуба политически репрессированных Геновефа Кечина в своей речи пожелала здоровья и живость духа всем репрессированным, а также сердечно поблагодарила всех участников и организаторов мероприятия.
Участники памятного мероприятия отметили, что трагические страницы истории не должны быть забыты, равно как не должны быть забыты и те, кто стал жертвой несправедливой и жестокой власти.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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