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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 марта
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Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 26 марта 2019 | 20:14
Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской Думе 26 марта
В пресс-конференции принимали участие председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Думы Игорь Прелатов, председатель Хозяйственного комитета Валерий Кононов.
Андрей Элксниньш проинформировал о заключенном недавно с АО «Latvijas gāze» новом договоре на поставку природного газа, о размерах тарифов на данный момент и в новом отопительном сезоне. Он рассказал и о том, что с 1 апреля на 10-30% снизятся расценки на платные услуги ПЖКХ. Также была предоставлена информация о работах, начатых в городе с наступлением теплой погоды и об актуальных проектах в сфере строительства.
Вопросы журналистов были связаны с городским хозяйством и ходом работ на крупнейших строительных объектах.
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