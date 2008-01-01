Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской Думе 26 марта

Новости Политика | 26 марта 2019 | 20:14

В пресс-конференции принимали участие председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Думы Игорь Прелатов, председатель Хозяйственного комитета Валерий Кононов.

Андрей Элксниньш проинформировал о заключенном недавно с АО «Latvijas gāze» новом договоре на поставку природного газа, о размерах тарифов на данный момент и в новом отопительном сезоне. Он рассказал и о том, что с 1 апреля на 10-30% снизятся расценки на платные услуги ПЖКХ. Также была предоставлена информация о работах, начатых в городе с наступлением теплой погоды и об актуальных проектах в сфере строительства.

Вопросы журналистов были связаны с городским хозяйством и ходом работ на крупнейших строительных объектах.

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