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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 марта
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Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 26 марта 2019 | 09:22
Вторник, 26 марта: синоптики обещают дождь
Сегодня в Латвии - переменчивая погода, в Курземе с самого утра мокрый снег и дождь. К полудню осадки охватят всю территорию Латвии, прогнозируют метеорологи.
После обеда осадки постепенно прекратятся, и к вечеру небо полностью прояснится. Температура воздуха составит +1...+5 градусов.
Ветер слабый, однако на морском побережье его порывы достигнут 10-15 м/сек.
В столице днем до +5, ветер слабый. Утром и до обеда возможен мокрый снег. Затем небо прояснится, и станет солнечно.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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