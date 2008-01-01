Вторник, 26 марта: синоптики обещают дождь

Новости Латвия | 26 марта 2019 | 09:22

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Сегодня в Латвии - переменчивая погода, в Курземе с самого утра мокрый снег и дождь. К полудню осадки охватят всю территорию Латвии, прогнозируют метеорологи.

После обеда осадки постепенно прекратятся, и к вечеру небо полностью прояснится. Температура воздуха составит +1...+5 градусов.

Ветер слабый, однако на морском побережье его порывы достигнут 10-15 м/сек.

В столице днем до +5, ветер слабый. Утром и до обеда возможен мокрый снег. Затем небо прояснится, и станет солнечно.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM