К выходным ожидается +15 градусов

Новости Латвия | 25 марта 2019 | 21:35

D-fakti.lv D-fakti.lv

В первой половине недели в Латвии будет прохладно, ожидается снег, однако ближе к выходным прогнозируют солнечную погоду, впервые с начала года потеплеет до +15 градусов.

Самая холодная погода ожидается во вторник, когда даже после обеда будет всего на несколько градусов выше нуля, во многих регионах ожидаются снегопады. Местами, главным образом в Курземе, они могут быть сильными.

В ночь на среду небо очистится, осадков не ожидается, станет холоднее — до -1... -6 градусов, однако со среды начнет теплеть. Днем ожидается уже до +3... +7 градусов.

Во второй половине недели погода будет в основном солнечной, теплее всего будет в пятницу и субботу, когда в большинстве регионов воздух прогреется до +10... +15 градусов, прохладнее будет только на побережье. В воскресенье станет немного прохладнее, возможен дождь.

В начале недели будет дуть в основном северо-западный, северный ветер, со среды он сменит направление на юго-западное, западное, местами ветер будет порывистым.

Долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что в первые дни апреля вновь станет прохладнее.

LSM