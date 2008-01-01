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Новости Латвия | 25 марта 2019 | 21:35
К выходным ожидается +15 градусов
В первой половине недели в Латвии будет прохладно, ожидается снег, однако ближе к выходным прогнозируют солнечную погоду, впервые с начала года потеплеет до +15 градусов.
Самая холодная погода ожидается во вторник, когда даже после обеда будет всего на несколько градусов выше нуля, во многих регионах ожидаются снегопады. Местами, главным образом в Курземе, они могут быть сильными.
В ночь на среду небо очистится, осадков не ожидается, станет холоднее — до -1... -6 градусов, однако со среды начнет теплеть. Днем ожидается уже до +3... +7 градусов.
Во второй половине недели погода будет в основном солнечной, теплее всего будет в пятницу и субботу, когда в большинстве регионов воздух прогреется до +10... +15 градусов, прохладнее будет только на побережье. В воскресенье станет немного прохладнее, возможен дождь.
В начале недели будет дуть в основном северо-западный, северный ветер, со среды он сменит направление на юго-западное, западное, местами ветер будет порывистым.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что в первые дни апреля вновь станет прохладнее.
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