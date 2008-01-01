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Новости Культура | 25 марта 2019 | 21:28
В Даугавпилсе открылась выставка, посвященная священнику
В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее начала работу экспозиция «Любить Бога и служить людям». Она посвящается памяти ксендза Александра Маделана (1925-2018), оставившего яркий след в католической жизни Латгалии и неравнодушного к жизни вне церкви.
На выставке представлены фотографии, документы, предметы церковного обихода и личные вещи священника.
Александр Маделан родился 5 марта 1925 года в католической многодетной семье, учился в Аглоне, откуда в 1944 году был мобилизован в советскую армию. Воевал в 43-й латышской дивизии, был тяжело ранен, вернулся домой инвалидом. После завершения учебы в школе поступил в Рижскую католическую духовную семинарию, после окончания которой в 1949 году был назначен викарием одной из рижских общин. Несомненный ораторский талант молодого ксендза привел к заметному росту числа прихожан, на Маделана обратил внимание Комитет государственной безопасности. Вначале предложили сотрудничать, а когда священник отказался, то порекомендовали… выслать его из столицы. Так ксендз оказался на Гриве, бывшей до 1953 года самостоятельным городом, а в 1953-м ставшей районом Даугавпилса.
В 1980 году А. Маделан начал служить в даугавпилсском костеле Святого Петра-в-веригах и служил до 2014-го. Священник известен своей активной жизненной позицией, он участвовал во многих мероприятиях, освятил не один городской объект. Например, красно-бело-красный флаг, поднятый над Даугавпилсским университетом во время Атмоды, освящен им. При этом А. Маделан не забывал участвовать и в торжественных мероприятиях, посвященных 9 Мая, подчеркивая, что это не политическая, а общечеловеческая позиция: мир в ходе Второй мировой войны освободился от фашизма.
«С Маделаном связана целая эпоха, — сказал Rus.Lsm.lv нынешний настоятель костела Святого Петра в веригах Михаил Сивицкий. – Он крестил, принимал первое причастие, венчал. Ни одно значимое событие в городе не обходилось без его участия. Маделан любил слово «пастырь», он и был настоящим пастухом, который ведет, направляет, при этом старается не доминировать. Он был мягким наставником, хотя иногда и очень строгим. Из прихода Маделана восемь молодых людей стали священниками, это о многом свидетельствует».
Уважаемый ксендз награжден польским орденом Золотой Крест Заслуги, его он принимал из рук президента Польской Республики Александра Квасьневского в 2003 году, в 2009 году президент Латвии Валдис Затлерс вручил А. Маделану Орден Трех Звезд. Отмечен священник наградой Даугавпилсского городского самоуправления «За вклад всей жизни» (2013 год), а в 2005-м ему присвоено звание «Почетный даугавпилчанин».
Выставка «Любить Бога и служить людям» открыта до 22 июня.
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