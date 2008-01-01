Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 25 марта 2019 | 21:03
Музей приглашает на занятие по истории этикета
C 1 апреля Даугавпилсский краеведческий и художественный музей предлагает ученикам 1-6 классов новую интерактивную программу «Этикет. Шагая по эпохам ».
Каждый день мы общаемся с людьми, и для того, чтобы наше общение было успешным, без ссор и споров, нужно соблюдать определенные правила этикета. Чем раньше человек начинает им обучаться, тем легче ему сосуществовать с окружающими людьми.
Во время занятия детям расскажут о некоторых правилах современного этикета, а также приоткроют дверь в прошлое и покажут, какие правила поведения существовали в средневековье, когда на нашей территории жили рыцари. Дети смогут заглянуть в «золотую эпоху» этикета и узнать, как вели себя дамы и кавалеры в 19 веке.
Во время программы мальчики смогут сделать себе визитную карточку, а девочки – веер, предметы, без которых в 19 веке не мог обойтись ни один кавалер и ни одна дама.
Продолжительность занятия 1 час – 1 час 15 мин.
Цена: 1,00 EUR
Минимальное количество человек в группе – 10.
Записываться педагогам и руководителям групп необходимо заранее (как минимум за 3 дня) по телефону 654 24155 или 20203713.
Ждём Вас в гости!
Даугавпилсский музей
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