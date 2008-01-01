Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
День
5 .. 7 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”

3. Зато нас по головке погладят! {241}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}

9. Ушли в мир иной...

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 25 марта 2019 | 21:03

Музей приглашает на занятие по истории этикета

ДХКМ

C 1 апреля Даугавпилсский краеведческий и художественный музей предлагает ученикам 1-6 классов новую интерактивную программу «Этикет. Шагая по эпохам ».

Каждый день мы общаемся с людьми, и для того, чтобы наше общение было успешным, без ссор и споров, нужно соблюдать определенные правила этикета. Чем раньше человек начинает им обучаться, тем легче ему сосуществовать с окружающими людьми.

Во время занятия детям расскажут о некоторых правилах современного этикета, а также приоткроют дверь в прошлое и покажут, какие правила поведения существовали в средневековье, когда на нашей территории жили рыцари. Дети смогут заглянуть в «золотую эпоху» этикета и узнать, как вели себя дамы и кавалеры в 19 веке.
Во время программы мальчики смогут сделать себе визитную карточку, а девочки – веер, предметы, без которых в 19 веке не мог обойтись ни один кавалер и ни одна дама.

Продолжительность занятия 1 час – 1 час 15 мин.
Цена: 1,00 EUR
Минимальное количество человек в группе – 10.

Записываться педагогам и руководителям групп необходимо заранее (как минимум за 3 дня) по телефону 654 24155 или 20203713.

Ждём Вас в гости!
 

Даугавпилсский музей

Добавить комментарий

 