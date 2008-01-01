Музей приглашает на занятие по истории этикета

Новости Культура | 25 марта 2019 | 21:03

ДХКМ ДХКМ

C 1 апреля Даугавпилсский краеведческий и художественный музей предлагает ученикам 1-6 классов новую интерактивную программу «Этикет. Шагая по эпохам ».

Каждый день мы общаемся с людьми, и для того, чтобы наше общение было успешным, без ссор и споров, нужно соблюдать определенные правила этикета. Чем раньше человек начинает им обучаться, тем легче ему сосуществовать с окружающими людьми.

Во время занятия детям расскажут о некоторых правилах современного этикета, а также приоткроют дверь в прошлое и покажут, какие правила поведения существовали в средневековье, когда на нашей территории жили рыцари. Дети смогут заглянуть в «золотую эпоху» этикета и узнать, как вели себя дамы и кавалеры в 19 веке.

Во время программы мальчики смогут сделать себе визитную карточку, а девочки – веер, предметы, без которых в 19 веке не мог обойтись ни один кавалер и ни одна дама.

Продолжительность занятия 1 час – 1 час 15 мин.

Цена: 1,00 EUR

Минимальное количество человек в группе – 10.

Записываться педагогам и руководителям групп необходимо заранее (как минимум за 3 дня) по телефону 654 24155 или 20203713.

Ждём Вас в гости!



Даугавпилсский музей