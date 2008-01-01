Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 25 марта 2019 | 20:51

На 25 марта 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор гостиницы;

- арт-терапевт;

- бармен;

- бетонщики;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автомобиля (работа в Германии);

- водитель автопогрузчика;

- водитель автоцистерны/молоковоза (Илуксте);

- водитель опасных грузов;

- водитель самоходной техники;

- водитель тракторной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- водитель электропогрузчика (работа в Германии);

- врачи;

- горничная отеля (работа в Свенте);

- грузчики;

- дамский парикмахер;

- директор футбольной школы;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик;

- инженер по управлению качеством процессов;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- исполнительный директор городского самоуправления;

- кассир магазина (работа в Риге);

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по процессам управления информационными технологиями (ИТ);

- контролер швейного производства;

- координатор проекта;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- кулинар (работа в Рандене);

- кухонный рабочий (работа в Риге);

- логопед;

- маляры;

- медсестра;

- медсестра в детский сад;

- металлообработчики;

- механик в цех;

- монтажник металлоконструкций (командировки в Германию);

- монтажник строительных остекленных конструкций;

- монтажник электронного оборудования;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- мужской парикмахер;

- музыкальный терапевт;

- мясники;

- наладчик станка;

- обработчик рыбы (работа в Калкунах);

- опекуны/ сиделки;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор производства пиломатериалов (работа в Ницгале);

- оператор станка для гибки металла;

- оператор цифрового фрезерного управления (командировки в Германию);

- операторы металлообрабатывающих станков;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- охранники;

- пескоструйщики;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача амбулаторного ухода;

- помощники повара;

- посудомойка;

- почтальон (Илуксте);

- преподаватель/ руководитель занятий по интересам;

- продавец АЗС;

- продавец-консультант;

- продавцы розничной торговли;

- производитель мясных продуктов;

- психологи;

- пчеловод (Салди, Василева, Малинова);

- работник в цех (работа в Рандене);

- работник торгового зала (работа в Риге);

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители кафе;

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководитель проекта;

- руководитель производства (машиностроение);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- социальный опекун;

- социальный реабилитолог (Илуксте);

- SPA специалист (работа в Силене);

- специалист по маникюру;

- специалист по продажам;

- специалист пробации;

- специалист ритуальных услуг;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- старшие консультанты;

- старший смены (металлообработка);

- столяр;

- строители;

- строительный инспектор;

- строительный рабочий;

- тестер информационных систем;

- техник холодильных систем;

- техник электросистемы;

- технологи;

- тракторист (Вайкуляны, Ликсна);

- транспортный механик;

- уборщики;

- управляющий хозяйством;

- учитель математики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- швейный технолог;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- эксперты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



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