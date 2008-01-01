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Новости Общество | 25 марта 2019 | 19:09

C 1 апреля будут изменения в расписании трамваев 1 и 2 маршрута

АО «Daugavpils satiksme» информирует, что, согласно решению Транспортной комиссии Даугавпилсской городской думы, с 1 апреля 2019 года будет изменено расписание движения трамваев 1 и 2 маршрута.

На каждом из маршрутов будет уменьшено общее количество рейсов: на 1 маршруте будет отменен 1 вечерний рейс, интервал между остальными рейсами в период времени с 18.50 до 20.30 увеличится на 1-2 минуты. На 2 маршруте общее количество рейсов уменьшится на 4, а расписание станет стандартизированным – практически для всех рейсов будет назначено одинаковое время отбытия через каждые полчаса.
С новым графиком движения трамваев 1 маршрута можно ознакомиться здесь:

http://satiksme.daugavpils.lv/Media/Default/Docs/New%20saraksts%20I.pdf

Новый график движения трамваев 2 маршрута опубликован здесь:

http://satiksme.daugavpils.lv/Media/Default/Docs/New%20saraksts%20II-1.pdf

Напоминаем, что данные изменения в графике движения трамваев 1 и 2 маршрута вступают в силу 1 апреля 2019 года.

Daugavpils
 

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