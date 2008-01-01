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Новости Общество | 25 марта 2019 | 19:06
Даугавпилсская Дума увеличивает софинансирование на ремонт балконов до 60%
В рамках рассмотрения на Жилищном и Финансовом комитете Даугавпилсской Думы, депутаты поддержали идею об изменении обязывающих правил самоуправления для увеличения финансовой поддержки при ремонте балконов в жилых многоквартирных домах. Это уже не первая редакция по отмеченной программе. Одним из ее инициаторов выступил депутат Михаил Лавренов.
Ситуация с балконами в Даугавпилсе выглядит не утешительно. Но эта проблема сегодня актуальна для всей Латвии.
Специалисты ПЖКХ отмечают, что для признания какого-либо балкона аварийным для этого сначала нужно вызвать сертифицированного специалиста. Он должен обследовать объект и дать заключение о технической проверке. Если балкон признан аварийным, то его нужно огородить соответствующим образом. После этого необходимо произвести ремонт, или, если жители этого не хотят – демонтаж балкона.
Согласно Правилам Кабинета министров №907 визуальный осмотр балконов жилых зданий производится в выборочном порядке один раз в год. Также, при необходимости, ПЖКХ происходит выезд на место для обследования. Стоит заметить, что жильцы сами могут выбирать исполнителя ремонтных работ.
Так как теперь доля софинансирования самоуправления увеличена до 60%, депутаты городской Думы выражают надежду на отзывчивость горожан в процессе реновации балконов.
Окончательное решение о новой редакции обязующих правил предстоит утвердить на очередном заседании городской Думы.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской Думы.
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