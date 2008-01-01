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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

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- 20 марта

Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.

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Новости Политика | 24 марта 2019 | 16:11

В Европарламент баллотируются три даугавпилчанина

Пресс-фото

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партийных списков с 246 кандидатами в депутаты Европарламента, в их числе 3 даугавпилчанина.

По списку социал-демократической партии “Согласие” под 5-м номером баллотируется депутат Даугавпилсской городской думы, председатель Хозяйственного комитета самоуправления Валерий Кононов (1970 года рождения, высшее экономическое образование).

По списку Союза зеленых и крестьян под 4-м номером баллотируется проректор Даугавпилсского университета, профессор Арвидс Баршевскис (1965 года рождения, высшее биологическое, педагогическое образование).

По списку Союза русских Латвии под 7-м номером баллотируется школьный учитель и общественный деятель Алексей Васильев (1971 года рождения, высшее биолого-химическое педагогическое, юридическое образование). 

Выборы в Европейский парламент пройдут 25 мая 2019 года. От Латвии будут избраны 8 депутатов. 

D-fakti.lv

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