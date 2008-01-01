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Новости Спорт | 24 марта 2019 | 16:07

Воспитанник SOCHIN каратэ клуба уверенно идет к успеху

SOCHIN

20 марта 2019 года в Риге Денис Куранов (спортсмен SOCHIN каратэ клуба) достойно сдал экзамены на черный пояс по каратэ (1 дан).

Предыстория. 27-28 октября 2018 года в Риге состоялся международный практический семинар по каратэ, который проводил сэнсей Садасшиге Като (9 дан) - World Chif instructor IJKA (International Japan Karate Assotiation).

На семинаре практиковали 140 спортсменов из Латвии, Литвы, Эстонии, России. В рамках семинара Садасшиге Като принимал экзамены на черный пояс. От SOCHIN каратэ клуба экзамен сдавали два спортсмена - Алиса Иванько, которая сдала экзамен и получила черный пояс, и Денис Куранов.

Сдать экзамен Садасшиге Като очень сложно. Като требует реальной техники, и практического применения каратэ в самообороне. Денис прекрасно сдал поединки с противником (3), где везде одержал победу. Также хорошо сдал базовый раздел ударов руками и ногами, как и передвижения в стойках (Кихон). Однако в Ката (bassai-dai) Денис допустил неточности. Садасшиге Като очень строго подходит к выполнению ката, учитывая, что в ката заложена вся базовая техника каратэ.

Принимая по внимание, что Денис отлично справился с двумя разделами экзамена (Поединки и Кихон), Садасшиге Като дал Денису срок исправления ошибок в Ката до 20 марта.

Все это время, с конца октября по март, Денис упорно "шлифовал" Ката, и в результате - сдал экзамен и получил черный пояс по каратэ шотокан. Денису 18 лет. Каратэ стал заниматься с 9 лет. Тренировал и ставил технику Денису Сергей Иванько (4 дан). Денис Куранов - неоднократный призер и Чемпион Мира и Европы по каратэ шотокан, неоднократный чемпион Латвии по олимпийскому каратэ, призер и чемпион многих международных чемпионатов по олимпийскому каратэ (WKF) - (Tallin Buldog, Baltic States Championship и другие). В составе сборной Латвии выступал на 45-м Чемпионате Европы по каратэ WKF в Сочи (Россия).

На фото - Денис Куранов с тренером Сергеем Иванько.
 

SOCHIN

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