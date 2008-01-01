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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

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- 20 апреля

Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.

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Новости Культура | 24 марта 2019 | 15:58

В день семьи приглашают на пасхальный мастер-класс

ДХКМ

31 марта Даугавпилсский краеведческий и художественный музей по старой традиции проводит мероприятие – день семьи!

Тема дня семьи этого месяца – Пасха. Главной хранительницей пасхального яйца станет курочка, сделанная своими руками во время мастер-класса, такая миленькая курочка или цыплёнок смогут украсить ваш интерьер квартиры, праздничный стол или послужить прекрасным пасхальным подарком.

Время проведения мастер класса: 13.00 – 14.00.

Цена: 1,42 евро для всей семьи, независимо от числа людей. В цену входит бесплатный осмотр музея.

Ждем Вас в нашем музее!

ДХКМ

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