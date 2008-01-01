В день семьи приглашают на пасхальный мастер-класс

Новости Культура | 24 марта 2019 | 15:58

ДХКМ ДХКМ

31 марта Даугавпилсский краеведческий и художественный музей по старой традиции проводит мероприятие – день семьи!

Тема дня семьи этого месяца – Пасха. Главной хранительницей пасхального яйца станет курочка, сделанная своими руками во время мастер-класса, такая миленькая курочка или цыплёнок смогут украсить ваш интерьер квартиры, праздничный стол или послужить прекрасным пасхальным подарком.

Время проведения мастер класса: 13.00 – 14.00.

Цена: 1,42 евро для всей семьи, независимо от числа людей. В цену входит бесплатный осмотр музея.

Ждем Вас в нашем музее!

ДХКМ