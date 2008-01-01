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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 24 марта 2019 | 15:48
В Даугавпилсе пройдет конференция о библиотеках цифрового века
2 апреля в Даугавпилсе состоится конференция «Библиотека в цифровом веке: традиции и инновации», в ходе которой специалисты библиотечного дела и соседствующих отраслей обсудят роль публичных библиотек в цифровом веке и необходимость дополнения традиционных информационных услуг новыми инновационными решениями для улучшения доступности информации и развития цифровой грамотности населения.
Конференция, организатором которой выступает Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ), является заключительным мероприятием международного проекта, который был реализован при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии и Литвы. В ходе данного проекта в феврале нынешнего года в ЛЦБ открылся Семейный центр цифровых технологий, в котором семьи с детьми и другие желающие могут интересно и с пользой провести свободное время, используя инновационные цифровые решения для содержательного совместного отдыха, учебы и досуга.
Центр предлагает экскурсии, занятия по робототехнике и 3D моделированию, а также курсы основ компьютерной грамотности для сеньоров. Группы формируются по предварительной записи. Помимо этого, посетителям центра доступен широкий спектр услуг, в том числе виртуальная реальность, интерактивная велопрогулка, коллекция кинетических викторин, игровые приставки Xbox, мобильное приложение, а также настольные игры и научно-популярная литература.
Целью заключительной конференции данного проекта является ознакомление специалистов библиотечного дела и общественности с результатами проекта и способствование открытой дискуссии о современной библиотеке цифрового века, успешно совмещающей традиционные и инновационные услуги.
На конференции выступят лекторы из библиотек Латгалии, городской библиотеки Елгавы, Вентспилского Дигитального центра и Латвийской Национальной библиотеки. Среди включенных в программу тем – опыт публичных библиотек в реализации проектов трансграничного сотрудничества и вопросы оцифровки библиотечных фондов.
В день проведения конференции, все желающие смогут осмотреть новый Семейный центр цифровых технологий и ознакомиться с доступными в нем услугами, а также посетить лаборатории корпуса Естественных наук и технологий Даугавпилсского университета.
Место проведения конференции: Даугавпилсский университет, ул. Парадес 1а. Начало в 10:00. Подать заявку на участие можно в электронном виде, заполнив регистрационную анкету. Прием заявок до 28 марта.
В целях информирования общественности во время конференции может проводиться фото- и видеосъемка.
ЛЦБ
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