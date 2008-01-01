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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
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Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 марта 2019 | 14:28
Синоптики: на следующей неделе ожидается и снег, и потепление до +15 градусов
По информации Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в Латвии ожидается переменчивая погода: в ряде районов сильно похолодает, выпадет снег, но, начиная со среды, воздух начнет стремительно прогреваться, сообщает ЛЕТА.
В понедельник возможны дожди и снег, также снег ожидается и во вторник. В остальные дни без существенных осадков. Во вторник днем будет +4 градуса, а ночью столбики термометров опустятся к отметке -6 градусов.
Ближе к выходным в Латвию снова вернется теплая и солнечная погода, температура воздуха составит +15 градусов.
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