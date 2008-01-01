Синоптики: на следующей неделе ожидается и снег, и потепление до +15 градусов

Новости Латвия | 24 марта 2019 | 14:28

D-fakti.lv D-fakti.lv

По информации Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в Латвии ожидается переменчивая погода: в ряде районов сильно похолодает, выпадет снег, но, начиная со среды, воздух начнет стремительно прогреваться, сообщает ЛЕТА.

В понедельник возможны дожди и снег, также снег ожидается и во вторник. В остальные дни без существенных осадков. Во вторник днем будет +4 градуса, а ночью столбики термометров опустятся к отметке -6 градусов.

Ближе к выходным в Латвию снова вернется теплая и солнечная погода, температура воздуха составит +15 градусов.

Делфи