Представлять Латвию на «Славянском базаре» будет даугавпилчанка

Новости Культура | 22 марта 2019 | 22:11

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Солистка Даугавпилсского театра и музыкальный педагог Лидия Бреска победила в национальном отборе и в июле будет представлять нашу страну в конкурсе молодых исполнителей на XXVIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Rus.Lsm.lv поздравил Лидию, в данный момент находящуюся в Германии, с победой и, конечно же, задал ей несколько вопросов.

— По всем правилам жанра — вы пели с детства?

— Да, с детства. Но в музыкальной школе я не училась, зато занималась музыкой в детско-юношеском центре «Яуниба». После некоторой паузы по совету подруги я поступила в Даугавпилсский университет, закончила магистерскую программу по вокалу.

— У вас ведь уже немалый сценический опыт...

— Я много пою в Даугавпилсе на больших концертах и корпоративах, участвовала в городском фестивале «Музыкальный август», в Бале Марты; в рижском фестивале «Юрас перле». В театре с удовольствием работаю. Когда мне было 20 лет, и я была такая молодая...

— ...сейчас вы ужасно старая...

— (смеется) ...то принимала участие в конкурсе AVON VOICES в Париже, была единственной представительницей Латвии. Не победила, но получила очень ценный опыт. Да и вообще — в 20 лет попасть в Париж...

— В Париж попасть в любом возрасте неплохо. Отбор на «Славянский базар» был жестким?

— Вначале нужно было прислать запись своего выступления. Я не знаю точной цифры, но около 100 записей жюри получило. Далее должны были пригласить трех лучших, но пригласили в финал восемь человек. Кстати, четверо из них — из Даугавпилса, и я рада за наш город. Пришлось понервничать: самым сильным моим соперником стал Сандис Улпе, очень крутой вокалист. У меня это уже четвертая попытка попасть на конкурс «Славянского базара», я много работала, и вот всё получилось.

— С репертуаром уже определились?

— По правилам в Витебске нужно будет исполнить славянский хит, это на первом этапе, а на втором — мировой хит. Мировой хит я выбрала: это будет испанская песня «Я ухожу» о неразделенной любви и страдании. Гордая испанка уходит, не опуская головы. Знаю, что во время исполнения мировых хитов со всеми участниками на сцене будет балет Аллы Духовой «Тодес». Насчет славянского хита еще нет окончательного решения, мы будем исполнять его в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии.

Я хочу спеть по-русски «Синий лен» Раймонда Паулса. «Славянский базар» — очень по сути летний фестиваль, и его символ — василек. Я бывала на «базаре» с Даугавпилсским театром. Знаю, что конкурс будет очень серьезным, уровень очень высокий. Впереди у меня большая работа, которая уже началась, и большая ответственность представлять страну.

— Латгалия близка Белоруссии не только географически. «Латгальскость» сможет вам помочь, как думаете?

— Мой дедушка по маминой линии — белорус, в Белоруссии провела детство мама. У нас есть родственники в Витебской области. «Латгальскость» как синтез культур, включающая в себя и белорусскую культуру, мне может помочь, но не стоит на это особо полагаться. Надо просто много и качественно работать.

— Вам никогда не хотелось покинуть Даугавпилс?

— Честно скажу, такие мысли иногда появляются. У меня много друзей за границей, я у них бываю. Везде есть свои плюсы и минусы. Пока что плюсы даугавпилсской жизни перевешивают. Мы с мужем стажировались в США: я по пению, он по своей специальности — химии. Он занимается наукой, я — искусством. Такая вот гармония. Даугавпилс по-своему прекрасен, и пока мы счастливы в Даугавпилсе.

LSM