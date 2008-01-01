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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

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Новости Общество | 22 марта 2019 | 17:48

Проект строительства защитной дамбы продолжается

20 марта на заседании Комиссии градостроительства и среды рассматривался окончательный вариант проекта защитной дамбы в Ругелях. Представитель проектировщиков презентовал проект с коррекциями.

Председатель Комиссии градостроительства и среды Игорь Прелатов отметил, что коррекции проекта включают в себя пожелания жителей, которые были против строительства дамбы вблизи их владений. Позиция жителей относительно строительства дамбы в районе улиц Апшу и Сенлеяс была резко негативной, поэтому самоуправление пошло навстречу населению при реализации проекта.

Представитель проектировщиков ранее встречался с жителями и все детали проекта обсуждались на территории строительства дамбы, жителям разъясняли и показывали все поправки, достигнут компромисс. На заседание Комиссии градостроительства и среды пришли горожане, которые подтвердили, что с проектировщиками найдено удовлетворительное решение.

Проектировщики произведут согласование строительного объекта и планируют в начале апреля подать уточненный проект в Строительное управление.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы

Daugavpils
  

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