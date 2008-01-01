В Даугавпилсе планируют установить автоматы для сувениров

Новости Общество | 22 марта 2019 | 17:36

Молодые люди, которые принимали участие в программе грантов «Импульс», получили поддержку самоуправления в реализации своей бизнес-идеи, и уже в ближайшее время на территории города могут появиться автоматы для сувениров.

На заседании Комиссии градостроительства и окружающей среды были утверждены места расположения автоматов. Молодые предприниматели хотят реализовать свою затею, установив автоматы на перекрестке улиц Ригас и Михоэлса, а также на территории Крепости, неподалеку от Центра культуры и информации.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

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