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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

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Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?

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Новости Культура | 22 марта 2019 | 17:24

7 апреля вход в Музей шмаковки по особой цене

В первое воскресенье апреля, 7 апреля, стоимость билета для индивидуальных посетителей в Музей шмаковки в Даугавпилсе составит всего 1,75 EUR.

Посетителям музея предлагаются бесплатные аудиогиды на латышском, латгальском, русском, английском, литовском и немецком языках. В музее есть возможность отведать разные виды шмаковки (за 1 EUR предлагается дегустация одного вида напитка, за 2 EUR – трёх видов) и приобрести сувениры.
Время работы музея 7 апреля: 11:00 – 17:00.

Музей шмаковки предлагает занимательный рассказ о древнем алкогольном напитке Латгале – шмаковке, рецепт которого является составной частью кулинарного наследия.

Видеоролик о Музее шмаковки:

https://www.youtube.com/watch?v=J28a_sHQuyU

Информация: www.smakovka.lv

Daugavpils
 

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