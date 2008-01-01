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Новости Культура | 22 марта 2019 | 09:23

Цикл «Белорусские гении» продолжит тема спорта

ЦБК

В пятницу, 22 марта 2019 года, в 17.30 в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) в рамках нового научно-познавательного цикла «Белорусские гении», посвященного 20-летию учреждения, состоится мероприятие, темой которого станут спортсмены.

В рамках нового проекта посетителям Белорусского дома уже была предоставлена уникальная возможность познакомиться со знаменитыми белорусскими просветителями и писателями.
Не случайно, что на этот раз темой встречи станет спорт. Ведь в столице Беларуси, городе Минске, с 21 по 30 июня 2019 года пройдут II Европейские игры, на которых будет разыграно 199 комплектов наград. Этой теме будет посвящена передвижная фотовыставка «Спорт в Беларуси и Беларусь во Всемирном спорте».

Многие откроют для себя имена заслуженных, всемирно известных белорусских мастеров спорта, узнают много интересного о развитии спорта в Беларуси. А еще в программе творческого мероприятия будет познавательная информация, стихи, песни, оригинальные танцы в исполнении коллективов ЦБК.

Далее в рамках проекта «Белорусские гении» в течении года будут вспоминать еще космонавтов и политиков, поэтов и ученых, художников и музыкантов.

Приглашаем на познавательную и увлекательную встречу, которая состоится в пятницу, 22 марта 2019 года, в 17.30, в ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А, вход со двора).

В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.
 

ЦБК

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