Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вас, возможно, будет мучить ощущение, что вы совершили ошибку и потратили время и деньги впустую. Не стоит мучить себя подобными мыслями, тот факт, что ожидаемый результат задерживается, еще не означает, что его не будет вовсе.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 5 .. 7 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1302 ()
|GBP
|0.8589 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.7425 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”
3. Зато нас по головке погладят! {241}
4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
5. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 марта 2019 | 22:06
На выходных станет теплее — а через неделю обещают даже до +15
Согласно метеопрогнозам, Латвию в скором времени ждет очень теплая погода. Уже в субботу и воскресенье температура воздуха повысится.
В ночь на субботу будет малооблачно, ветер слабый, на большей части территории страны ожидаются небольшие заморозки, чуть ниже нуля. Утро ожидается солнечным, ближе к полудню в Курземе облачность усилится, а к вечеру станет пасмурно и в других регионах. Ожидается также небольшой дождь.
При порывистом южном ветре температура воздуха днем составит +7...+12 градусов, на взморье местами будет холоднее.
В ночь на воскресенье на востоке страны будет небольшой дождь, но днем снова станет солнечно. Ветер задует с запада, северо-запада, сделав воздух холоднее. Ожидается только +4...+9 градусов.
Самое начало следующей недели выдастся более холодным, днем в пределах +3...+8 градусов, и помимо дождя может выпасть также снег. Зато во второй половине недели, вполне вероятно, температура воздуха впервые в этом году достигнет +15 градусов.
Добавить комментарий