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Новости Латвия | 22 марта 2019 | 22:06

На выходных станет теплее — а через неделю обещают даже до +15

D-fakti.lv

Согласно метеопрогнозам, Латвию в скором времени ждет очень теплая погода. Уже в субботу и воскресенье температура воздуха повысится.

В ночь на субботу будет малооблачно, ветер слабый, на большей части территории страны ожидаются небольшие заморозки, чуть ниже нуля. Утро ожидается солнечным, ближе к полудню в Курземе облачность усилится, а к вечеру станет пасмурно и в других регионах. Ожидается также небольшой дождь.

При порывистом южном ветре температура воздуха днем составит +7...+12 градусов, на взморье местами будет холоднее.

В ночь на воскресенье на востоке страны будет небольшой дождь, но днем снова станет солнечно. Ветер задует с запада, северо-запада, сделав воздух холоднее. Ожидается только +4...+9 градусов.

Самое начало следующей недели выдастся более холодным, днем в пределах +3...+8 градусов, и помимо дождя может выпасть также снег. Зато во второй половине недели, вполне вероятно, температура воздуха впервые в этом году достигнет +15 градусов.

LSM

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