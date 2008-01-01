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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

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Сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком - его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.

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Новости Латвия | 22 марта 2019 | 09:10

Пятница, 22 марта: солнечно, но ветрено

D-fakti.lv

В пятницу по всей Латвии будет стоять сухая и солнечная погода, в центральных и восточных регионах ожидается сильный ветер, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха утром составит -1..+4 градусов, днем потеплеет до +4..+9 градусов.

В Риге в пятницу будет солнечно, северо-западный ветер в порывах временами будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит около +5 градусов.

LSM

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