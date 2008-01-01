ЦИК завершил прием списков для выборов в Европарламент

Новости Латвия | 21 марта 2019 | 22:24

Пресс-фото Пресс-фото

Центральная избирательная комиссия сегодня завершила прием списков на выборы в Европарламент - за восемь депутатских кресел поборются 246 кандидатов.

Всего на выборах Европарламента примут участие 16 партий и объединений. Это в общей сложности 246 кандидатов. Они поборются за 8 мест от Латвии. Самому старшему кандидату 80 лет, младшему — 22. Среди кандидатов два гражданина Америки, по одному гражданину Канады, Испании и Германии.

LSM