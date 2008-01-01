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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
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Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 марта 2019 | 22:24
ЦИК завершил прием списков для выборов в Европарламент
Центральная избирательная комиссия сегодня завершила прием списков на выборы в Европарламент - за восемь депутатских кресел поборются 246 кандидатов.
Всего на выборах Европарламента примут участие 16 партий и объединений. Это в общей сложности 246 кандидатов. Они поборются за 8 мест от Латвии. Самому старшему кандидату 80 лет, младшему — 22. Среди кандидатов два гражданина Америки, по одному гражданину Канады, Испании и Германии.
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