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Новости Спорт | 21 марта 2019 | 22:20

Фигурист Васильев – 23-й после произвольной программы

LETA

Не лучшее выступление в короткой программе проходящего в Японии чемпионата мира по фигурному катанию не позволило латвийскому фигуристу Денису Васильеву подняться выше 23-места. Впрочем, Денис смог квалифицироваться для участия в произвольной программе, где лучшие спортсмены поборются за медали.

У Васильева в произвольной программе катание не задалось, а единственным удовлетворением для ученика Стефана Ламбьеля является квалификация в произвольную программу. Судьи оценили катание Дениса на 74,74 балла, что значительно отстает от личного рекорда уроженца Даугавпилса (82,30 баллов). Васильев не исполнил четверной прыжок, а на тройном упал.

Лидирует нынешний обладатель чемпионского титула – американец Натан Чен, набравший 107,40 баллов. Второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун (96,81 баллов), а третье – олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (94,87 баллов).

Медалисты чемпиона мира среди мужчин станут известны в субботу по итогам произвольной программы.

Всего в короткой программе выступали 35 спортсменов.

LSM

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