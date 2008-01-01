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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
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Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.
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Новости Спорт | 21 марта 2019 | 22:20
Фигурист Васильев – 23-й после произвольной программы
Не лучшее выступление в короткой программе проходящего в Японии чемпионата мира по фигурному катанию не позволило латвийскому фигуристу Денису Васильеву подняться выше 23-места. Впрочем, Денис смог квалифицироваться для участия в произвольной программе, где лучшие спортсмены поборются за медали.
У Васильева в произвольной программе катание не задалось, а единственным удовлетворением для ученика Стефана Ламбьеля является квалификация в произвольную программу. Судьи оценили катание Дениса на 74,74 балла, что значительно отстает от личного рекорда уроженца Даугавпилса (82,30 баллов). Васильев не исполнил четверной прыжок, а на тройном упал.
Лидирует нынешний обладатель чемпионского титула – американец Натан Чен, набравший 107,40 баллов. Второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун (96,81 баллов), а третье – олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (94,87 баллов).
Медалисты чемпиона мира среди мужчин станут известны в субботу по итогам произвольной программы.
Всего в короткой программе выступали 35 спортсменов.
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