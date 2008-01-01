«SIA за евро» из Даугавпилса выманила у Google и Facebook 121 млн

Новости Происшествия | 21 марта 2019 | 22:13

Пресс-фото Пресс-фото

Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро.

Кроме того, он согласился выплатить около 49,7 миллионов долларов (42,9 миллиона евро — Rus.Lsm.lv), которые, согласно материалам дела, Римашаускас заработал на схеме. Ему также грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы, отмечает Reuters. Оглашение приговора назначено на 24 июля. Римашаускас был депортирован в США для суда из Литвы в августе 2017 года.

Федеральные прокуроры не назвали пострадавшие компании, однако в литовском судебном постановлении Google и Facebook были определены как жертвы. Ранее Rus.Lsm.lv писал, что нанесенный Google урон оценивается в более чем 20 млн. долларов. Масштаб потерь Facebook до конца ясен не был.

Теперь же сообщается, что из-за мошеннической схемы Google потеряла 23 миллиона долларов (19,8 миллиона евро — Rus.Lsm.lv), а Facebook — 99 миллионов (85,5 миллиона евро — Rus.Lsm.lv). Таким образом, общий ущерб составил 105 миллионов евро. (Для сравнения: доходная часть бюджета Даугавпилса в 2015 году составила 68 миллионов евро.)

Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была вполне примитивной. Как уже писал Rus.Lsm.lv, Римашаускас зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване. Платежи за реальные поставки «настоящей» Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

Судя по доступной информации, на огромные обороты крошечной фирмы довольно долго никто не обращал внимание. Латвийские банки (их названия не упоминаются) исправно обслуживали эти перечисления (согласно Регистру предприятий, Quanta Computer Inc SIA из года в год сообщала о нулевом обороте). Лишь Служба госдоходов в 2015 году наложила запрет на продажу и реорганизацию компании, однако вскоре сняла его.

Я полностью осознаю, что мои действия были мошенничеством», — заявил на суде Римашаускас. На вопрос судьи о том, почему компании-жертвы перечисляли деньги и было ли их сотрудникам что-либо обещано взамен, Римашаускас, согласно отчету Bloomberg, ответил: «Я не уверен на 100 процентов, потому что меня просили [только] открыть банковские счета. Когда я это сделал, я больше не имел к ним отношения».

Федеральные прокуроры заявили на суде, что не считают Римашаускаса тем, кто непосредственно склонял американские компании к перечислению денег: «Он создал инфраструктуру для осуществления мошеннических платежей».

В материалах обвинения не называются имена других возможных соучастников, убедился Rus.Lsm.lv.

Джеффри Берман, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка (именно его ведомство представляет обвинение), в сообщении для прессы особо подчеркнул роль которую сыграли в расследовании зарубежные партнеры ФБР — генпрокуратура, уголовная полиция и экономическая полиция Литвы, а также Генеральная прокуратура Латвии и Группа международного взаимодействия в Министерстве юстиции Канады.

LSM