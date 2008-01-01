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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
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Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 21 марта 2019 | 22:10
У Центризбиркома новый председатель — Кристине Берзиня
В последний день подачи списков кандидатов от политических партий на выборы Европарламента, 21 марта, Сейм утвердил в должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню. До того она занимала пост заведующей информационным отделом ЦИК.
Кандидатуру Берзини поддержали 53 депутата, против были 32. За кандидатуру предыдущего председателя ЦИК Арниса Цимдарса выступило 29 депутатов, против были 56, сообщается на сайте парламента. Кроме того, в состав Центрибзиркома вошло еще семь человек: Эдгар Балдунчик, Ритвар Эглайс, София Гринвалде, Дзинтра Кусиня, Александр Мальцев, Сигорд Страдиньш и Валдис Вернерс.
Берзиню выдвигала на должность правящая коалиция, прежнего многолетнего руководителя ЦИК Арниса Цимдарса — оппозиционный Союз «зеленых» и крестьян.
Берзиня приступит к новым обязанностям 22 марта. В утреннем эфире LTV она заявила, что сейчас изменений в работе комиссии не предвидится, поскольку необходимо завершить все начатые дела по подготовке к выборам в Европарламент. «Первое дело — хорошо, правильно и честно провести выборы в Европейский парламент», — сказала она.
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