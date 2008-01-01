У Центризбиркома новый председатель — Кристине Берзиня

Новости Латвия | 21 марта 2019 | 22:10

LTV LTV

В последний день подачи списков кандидатов от политических партий на выборы Европарламента, 21 марта, Сейм утвердил в должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню. До того она занимала пост заведующей информационным отделом ЦИК.

Кандидатуру Берзини поддержали 53 депутата, против были 32. За кандидатуру предыдущего председателя ЦИК Арниса Цимдарса выступило 29 депутатов, против были 56, сообщается на сайте парламента. Кроме того, в состав Центрибзиркома вошло еще семь человек: Эдгар Балдунчик, Ритвар Эглайс, София Гринвалде, Дзинтра Кусиня, Александр Мальцев, Сигорд Страдиньш и Валдис Вернерс.

Берзиню выдвигала на должность правящая коалиция, прежнего многолетнего руководителя ЦИК Арниса Цимдарса — оппозиционный Союз «зеленых» и крестьян.

Берзиня приступит к новым обязанностям 22 марта. В утреннем эфире LTV она заявила, что сейчас изменений в работе комиссии не предвидится, поскольку необходимо завершить все начатые дела по подготовке к выборам в Европарламент. «Первое дело — хорошо, правильно и честно провести выборы в Европейский парламент», — сказала она.

LSM