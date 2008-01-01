Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь. А то кое-кого обидите.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 5 .. 7 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1302 ()
|GBP
|0.8589 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.7425 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”
3. Зато нас по головке погладят! {241}
4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
5. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 20 марта 2019 | 21:09
Великобритания официально попросила ЕС отложить Brexit
Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй направила главе Европейского совета Дональду Туску формальную просьбу отложить выход страны из ЕС.
Как сообщает BBC, Мэй оговорилась: она готова откладывать Brexit не дольше, чем до 30 июня. Она добавила, что хотела бы, чтобы страна не участвовала в выборах Европарламента.
Ранее депутаты Палаты общин британского парламента не поддержали идею провести новый референдум по Brexit, однако решили отложить выход страны из ЕС. За день до этого они проголосовали против выхода из ЕС без соглашения.
Планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта. Главные разногласия между Лондоном и Брюсселем были связаны с возобновлением пограничного контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии после Brexit.
Ранее Министерство иностранных дел заявило, что независимо от того, выйдет ли Великобритания из ЕС с соглашением или без него, необходимо будет менять ряд латвийских законов и нормативных актов. Латвия и Великобритания на дипломатическом уровне договорились сохранить неизменными статус и гарантии для граждан обеих стран. Осталось эти намерения подтвердить латвийскому Сейму и британскому парламенту.
МИД также предупредил, что в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, в течение трех лет Латвии в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные расходы на сумму до 10,1 млн евро.
Добавить комментарий