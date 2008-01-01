Великобритания официально попросила ЕС отложить Brexit

Новости В мире | 20 марта 2019 | 21:09

Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй направила главе Европейского совета Дональду Туску формальную просьбу отложить выход страны из ЕС.

Как сообщает BBC, Мэй оговорилась: она готова откладывать Brexit не дольше, чем до 30 июня. Она добавила, что хотела бы, чтобы страна не участвовала в выборах Европарламента.

Ранее депутаты Палаты общин британского парламента не поддержали идею провести новый референдум по Brexit, однако решили отложить выход страны из ЕС. За день до этого они проголосовали против выхода из ЕС без соглашения.

Планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта. Главные разногласия между Лондоном и Брюсселем были связаны с возобновлением пограничного контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии после Brexit.

Ранее Министерство иностранных дел заявило, что независимо от того, выйдет ли Великобритания из ЕС с соглашением или без него, необходимо будет менять ряд латвийских законов и нормативных актов. Латвия и Великобритания на дипломатическом уровне договорились сохранить неизменными статус и гарантии для граждан обеих стран. Осталось эти намерения подтвердить латвийскому Сейму и британскому парламенту.

МИД также предупредил, что в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, в течение трех лет Латвии в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные расходы на сумму до 10,1 млн евро.

LSM