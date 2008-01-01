На следующей неделе — холод и снег

Новости Латвия | 20 марта 2019 | 21:00

Пресс-фото Пресс-фото

Во второй половине этой недели погода в Латвии будет более весенней, однако с понедельника вернутся холод и снег, свидетельствуют прогнозы.

Хотя ежедневно в каком-либо из районов Латвии ожидаются дожди, с четверга до воскресенья будет чаще выглядывать солнце, станет теплее.

Температура воздуха ночью будет в основном в пределах 0... +5 градусов, местами на востоке утром субботы — около нуля. В свою очередь, днем воздух прогреется до +5... +10 градусов, в некоторых регионах на юге и в центральной части, в том числе в Риге, в пятницу и субботу, возможно, потеплеет до +11... +13 градусов.

Будут дуть в основном юго-западный, западный ветер, часто порывистый. В воскресенье придет сильный северо-западный ветер, на побережье — до 20 м/с. В Латвию опять придет холодный воздух, днем столбик термометр не поднимется до +10, но в начале следующей недели ночами ожидаются холод и снег, во многих регионах вновь образуется небольшой снежный покров.

LSM