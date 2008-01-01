Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
День
5 .. 7 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”

3. Зато нас по головке погладят! {241}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}

9. Ушли в мир иной...

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 20 марта 2019 | 21:00

На следующей неделе — холод и снег

Пресс-фото

Во второй половине этой недели погода в Латвии будет более весенней, однако с понедельника вернутся холод и снег, свидетельствуют прогнозы.

Хотя ежедневно в каком-либо из районов Латвии ожидаются дожди, с четверга до воскресенья будет чаще выглядывать солнце, станет теплее.

Температура воздуха ночью будет в основном в пределах 0... +5 градусов, местами на востоке утром субботы — около нуля. В свою очередь, днем воздух прогреется до +5... +10 градусов, в некоторых регионах на юге и в центральной части, в том числе в Риге, в пятницу и субботу, возможно, потеплеет до +11... +13 градусов.

Будут дуть в основном юго-западный, западный ветер, часто порывистый. В воскресенье придет сильный северо-западный ветер, на побережье — до 20 м/с. В Латвию опять придет холодный воздух, днем столбик термометр не поднимется до +10, но в начале следующей недели ночами ожидаются холод и снег, во многих регионах вновь образуется небольшой снежный покров.

LSM

Добавить комментарий

 