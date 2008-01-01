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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
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Новости Общество | 20 марта 2019 | 20:57
Виртуальный Даугавпилс принес «серебро» латгальским школьникам
Команда детско-юношеского центра «Яуниба» заняла второе место в конкурсе научно-исследовательских работ, который проводит Рижский технический университет. Юноши из Даугавпилса под руководством преподавателя Александра Богданова используют 3D-моделирование для визуализации культурно-исторических объектов города.
«Всё началось давно — в 2012 году, когда сложилась творческая группа «Виртуальный город» и мы стали моделировать разные исторические сооружения, — рассказал Rus.Lsm.lv А. Богданов. — Почти все участники той группы уже закончили вузы, занимаются в основном программированием. Нынешние ребята — их наследники.
В нашем архиве есть проекты, связанные с Динабургским замком и Крепостью в разные исторические периоды, сейчас же мы добрались до одной из главных достопримечательностей Даугавпилса — Церковной горки. Мы имитировали туристические карты, отдельные объекты пометили особыми маркерами. Если в обычный смартфон ввести определенный адрес, затем навести смартфон на помеченный маркером объект на карте, то объект станет трехмерным. Таким образом мы визуализировали православный собор, костел и моленную, осталось только лютеранскую церковь сделать — пока не успели. Будем продолжать, хотим еще внутренний интерьер всех храмов показать.
Жюри наши разработки понравились, мы видели лица преподавателей… И второе место, я считаю, — отличный результат в сильной компании из десяти команд».
К «серебру» прилагался денежный приз в размере 600 евро. В составе даугавпилсской команды — Марк Мейнарт, Владимир Сильчонок и Александр Самсонович. Последний по результатам дополнительного теста получил право без конкурса поступить в РТУ.
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