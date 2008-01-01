Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
День
5 .. 7 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”

3. Зато нас по головке погладят! {241}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}

9. Ушли в мир иной...

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 20 марта 2019 | 20:45

В Даугавпилсе почтут память жертв коммунистического террора

Пресс-фото

25 марта 2019 года приглашаем принять участие в мероприятиях, посвященных дню памяти жертв коммунистического террора.

9.30 – богослужение в костеле Св.Петра веригах.
10.30 – шествие от костела Св.Петра к памятному камню «Невинным жертвам красного террора».
11.00 – час памяти жертв коммунистического террора.

В память о репрессиях, возложим цветы и почтим память людей, чьи жизни были трагически утрачены в дали от родной земли.

Организаторы мероприятия: Даугавпилсская городская дума, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсский клуб политрепрессированных, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Центр латышской культуры.
 

ДХКМ

Добавить комментарий

 