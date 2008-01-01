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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
Овен
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Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 марта 2019 | 20:45
В Даугавпилсе почтут память жертв коммунистического террора
25 марта 2019 года приглашаем принять участие в мероприятиях, посвященных дню памяти жертв коммунистического террора.
9.30 – богослужение в костеле Св.Петра веригах.
10.30 – шествие от костела Св.Петра к памятному камню «Невинным жертвам красного террора».
11.00 – час памяти жертв коммунистического террора.
В память о репрессиях, возложим цветы и почтим память людей, чьи жизни были трагически утрачены в дали от родной земли.
Организаторы мероприятия: Даугавпилсская городская дума, Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсский клуб политрепрессированных, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Центр латышской культуры.
ДХКМ
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