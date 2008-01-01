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Новости Общество | 20 марта 2019 | 20:38

Библиотека предлагает усовершенствовать цифровые навыки

ЛЦБ

Последняя неделя марта в Латвии объявлена «Цифровой неделей», цель которой – призывать общество как можно активнее использовать цифровые технологии и электронные услуги, а также совершенствовать необходимые для этого навыки. По традиции активное участие в Цифровой неделе примут публичные библиотеки города Даугавпилса, предлагая информационные мероприятия, практические занятия и индивидуальные консультации для широкого круга желающих.

С 25 по 30 марта в Латгальской Центральной библиотеке (ЛЦБ) и филиалах даугавпилчане смогут посетить ряд мероприятий, посвященных цифровым технологиям, их преимуществам и практическому применению в повседневной жизни. Взрослым посетителям библиотеки будут предложены индивидуальные консультации, во время которых библиотекари ответят на вопросы по использованию поисковых программ и электронной почты, а также помогут сориентироваться на портале электронных услуг государственного управления Latvija.lv. В свою очередь, группам школьников подробнее расскажут о QR-кодах и возможностях их применения.

По традиции в филиалах ЛЦБ будут проводиться библиотечные уроки и мастерские для различных возрастных групп с целью ознакомить с домашней страницей ЛЦБ, ее структурой, доступной информацией и базами данных. Библиотекари наглядно покажут, как создать профиль в электронном каталоге и разъяснят его преимущества. Желающие смогут освоить поиск книг в электронном каталоге, электронное резервирование, продление срока пользования и просмотр уже прочитанных книг.

25 и 29 марта в Латгальской Центральной библиотеке группам школьников по предварительной записи будет предложено мероприятие в новом Семейном центре цифровых технологий ЛЦБ под названием «Цифровые возможности в библиотеке». Мероприятие будет построено вокруг занятий по робототехнике – одной из самых популярных услуг нового цифрового центра. Присутствующие получат представление о проводимых центром занятиях и смогут самостоятельно испробовать силы в программировании роботов LEGO® MINDSTORMS®.

В свою очередь, 28 марта в 13:00 все желающие смогут принять участие в информационном семинаре Службы государственных доходов, который состоится в Секторе отраслевой литературы ЛЦБ (ул. Ригас, 22a, 2-й этаж). Темы семинара: прогрессивность подоходного налога, введенного в прошлом году, взаимосвязь между необлагаемым минимумом и общим доходом человека, заполнение и подача годовой декларация о доходах, добровольная и обязательная подача декларации, Система электронного декларирования (СЭД). Предварительная запись не требуется.

Все мероприятия в ЛЦБ и филиалах предлагаются бесплатно. Более подробная информация в программе. В целях информирования общественности во время мероприятий в ЛЦБ и филиалах может проводиться фото- и видеосъемка.

Ежегодная Цифровая неделя (ранее - Неделя э-навыков) в Латвии проводится в рамках Европейской кампании ALL Digital week 2019. Координаторами недели выступают Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития. В этом году кампания цифровых возможностей будет проходить уже в десятый раз.
 

ЛЦБ

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