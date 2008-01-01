Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
1 .. 3 C
День
5 .. 7 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"

В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}

2. Приглашаем представителей сферы обслуживания Даугавпилса подготовить особое предложение для участников полумарафона “Bigbank skrien Latvija”

3. Зато нас по головке погладят! {241}

4. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

5. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

6. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов {1}

7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

8. Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание Думы с вопросом о понижении тарифа на тепло {1}

9. Ушли в мир иной...

10. Автобусы и трамваи {175}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 20 марта 2019 | 20:31

Встретим весну с «Жаворонками»

ЦРК

22 марта Центр русской культуры приглашает детей и взрослых Даугавпилса в Дом культуры Даугавпилсского края «Варпа» на Международный детский фольклорный фестиваль «Жаворонки». Он проходит один раз в два года с участием творческих коллективов Даугавпилса и друзей ЦРК из других стран. В этом году 12-й по счету праздник посвящен 25-летию Центра русской культуры.

По традиции фестиваль приурочен к старинному русскому празднику «Сороки», который издавна отмечается 22 марта. В народе считалось, что именно в этот день из дальних, теплых стран прилетают жаворонки, и весна вступает в свои права. На «Сороки» пекли фигурки жаворонков из теста и угощали детей, а ребятишки зазывали весну песнями-закличками, танцами и веселыми забавами.

Кроме даугавпилсских коллективов на праздничный концерт приглашены гости из г.Владимира (Россия). Зрителей ждет яркое представление с элементами фольклора. Приходите на семейный праздник, встретим весну вместе 22 марта в «Варпе» (Добелес, 30).

Начало концерта в 14.00. Вход свободный.
 

Центр русской культуры

Добавить комментарий

 