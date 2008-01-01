Встретим весну с «Жаворонками»

Новости Культура | 20 марта 2019 | 20:31

ЦРК ЦРК

22 марта Центр русской культуры приглашает детей и взрослых Даугавпилса в Дом культуры Даугавпилсского края «Варпа» на Международный детский фольклорный фестиваль «Жаворонки». Он проходит один раз в два года с участием творческих коллективов Даугавпилса и друзей ЦРК из других стран. В этом году 12-й по счету праздник посвящен 25-летию Центра русской культуры.

По традиции фестиваль приурочен к старинному русскому празднику «Сороки», который издавна отмечается 22 марта. В народе считалось, что именно в этот день из дальних, теплых стран прилетают жаворонки, и весна вступает в свои права. На «Сороки» пекли фигурки жаворонков из теста и угощали детей, а ребятишки зазывали весну песнями-закличками, танцами и веселыми забавами.

Кроме даугавпилсских коллективов на праздничный концерт приглашены гости из г.Владимира (Россия). Зрителей ждет яркое представление с элементами фольклора. Приходите на семейный праздник, встретим весну вместе 22 марта в «Варпе» (Добелес, 30).

Начало концерта в 14.00. Вход свободный.



Центр русской культуры