Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
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Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 марта 2019 | 20:31
Встретим весну с «Жаворонками»
22 марта Центр русской культуры приглашает детей и взрослых Даугавпилса в Дом культуры Даугавпилсского края «Варпа» на Международный детский фольклорный фестиваль «Жаворонки». Он проходит один раз в два года с участием творческих коллективов Даугавпилса и друзей ЦРК из других стран. В этом году 12-й по счету праздник посвящен 25-летию Центра русской культуры.
По традиции фестиваль приурочен к старинному русскому празднику «Сороки», который издавна отмечается 22 марта. В народе считалось, что именно в этот день из дальних, теплых стран прилетают жаворонки, и весна вступает в свои права. На «Сороки» пекли фигурки жаворонков из теста и угощали детей, а ребятишки зазывали весну песнями-закличками, танцами и веселыми забавами.
Кроме даугавпилсских коллективов на праздничный концерт приглашены гости из г.Владимира (Россия). Зрителей ждет яркое представление с элементами фольклора. Приходите на семейный праздник, встретим весну вместе 22 марта в «Варпе» (Добелес, 30).
Начало концерта в 14.00. Вход свободный.
Центр русской культуры
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