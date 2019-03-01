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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
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Сегодня вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких - сделают как миленькие.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 марта 2019 | 19:54
Ушли в мир иной...
Со 13 по 19 марта 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Ankudinovs Aleksandrs (11.01.1968 - 13.03.2019)
Borisjonoks Kazimirs (11.11.1946 - 16.03.2019)
Bukovskis Leonards (11.07.1955 - 15.03.2019)
Desjatņiks Donats (08.08.1933 - 15.03.2019)
Frolovs Dmitrijs (01.01.1929 - 19.03.2019)
Gorbunovs Vladimirs (29.08.1941 - 18.03.2019)
Hržeņevskis Anatolijs (01.10.1964 - 13.03.2019)
Ivanova Anastasija (20.10.1928 - 12.03.2019)
Jacišins Stepans (01.05.1939 - 18.03.2019)
Jemeļjanovs Georgijs (23.07.1939 - 13.03.2019)
Kokina Valda (25.08.1934 - 19.03.2019)
Kondrašenkovs Valentīns (19.03.1945 - 17.03.2019)
Kosolapkina Gaļina (19.01.1933 - 16.03.2019)
Kuhaļska Inesa (08.08.1958 - 15.03.2019)
Magarilla Olga (04.01.1950 - 19.03.2019)
Mičulāne Zenaida (22.01.1923 - 18.03.2019)
Mihejeva Emma (30.11.1925 - 17.03.2019)
Pavlovs Vjačeslavs (05.01.1958 - 13.03.2019)
Puncule Oktāvija (31.01.1941 - 13.03.2019)
Salagubova Natālija (06.10.1957 - 12.03.2019)
Skribiņa Paulīna (28.06.1935 - 14.03.2019)
Slapiņa Olga (24.08.1936 - 16.03.2019)
Šeleho Viktors (06.02.1951 - 16.03.2019)
Vaņina Nataļja (19.11.1960 - 12.03.2019)
Vasiļjeva Marija (10.08.1927 - 15.03.2019)
Viļķeļonoks Aleksejs (23.01.1951 - 17.03.2019).
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