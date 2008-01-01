Туристический сезон 2018 года завершен со знаком «плюс»

Новости Общество | 20 марта 2019 | 19:18

Опираясь на статистические данные, полученные Центром туристической информации Даугавпилса, можно сделать вывод, что туристический сезон 2018 года прошел успешно. Согласно данным 2018 года, общее количество зарегистрированных посетителей туристических объектов, учреждений культуры, активного отдыха и спорта увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом и составило 550 707 человек. В туристических объектах города гостило 291 335 человек.

В 2018 году Даугавпилс посетило 86% жителей Латвии и 14% гостей из других стран. Посетители были зарегистрированы из 60 стран мира. Наибольшее количество иностранных гостей зафиксировано из Литвы (33% от общего потока иностранных посетителей), России (11%) и Польши (9%). Даугавпилс посетили туристы из Беларуси (8%), Германии (6%), Великобритании (4%), Эстонии (4%), США (4%), Швеции (2%) и гости из дальних стран, например, Нигерии, Мексики, Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, Египта и других.

В 2018 году учет прибывших в Даугавпилс туристов велся в 14 туристических объектах.

Количество посетителей туристических объектов варьировалось – наблюдался как рост, так и уменьшение по сравнению с предыдущим годом. Популярными объектами в 2018 году являлись Арт-центр им. Марка Ротко (102 839 посетителей или 35% от общего показателя), Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости и караульное помещение 1-ого набережного люнета (60 699 посетителей или 21% от общего показателя), Латгальский зоосад (42 025 посетителей или 14% от общего показателя), Даугавпилсский краеведческий и художественный музей (26 020 посетителей или 9% от общего показателя) и центр любознательности “Zinoo Daugavpils” (14 773 посетителей или 5% от общего показателя), которые в целом составили более 85% от общего числа посетителей туристических объектов. В 2018 году в городе появилось несколько новых туристических продуктов и объектов, например, художественная галерея “Baltais zirgs”, салон винтажной мебели и интерьера “Vintāža”, студия шелкографии, кроличий городок в Латгальском зоосаде, экскурсии по Даугаве на плоту и лодке «Город на берегу реки», памятный знак польскому королю Стефану Баторию и др.

Согласно данным Центрального статистического управления, в 2018 году количество туристов, оставшихся ночевать в Даугавпилсе, значительно возросло. В 2018 году в гостиницах и гостевых домах Даугавпилса гостило 64 565 человек, что на 19,8% больше, чем годом ранее. В 2018 году количество проведённых ночей в туристических ночлегах Даугавпилса возросло на 19,7% и достигло 99 746 ночей. В свою очередь, число иностранных гостей возросло на 21,8% и достигло 27 096 человек. В 2018 году иностранные гости провели в Даугавпилсе 42 290 ночей, что на 24,6% больше, чем в предыдущем году.

В 2018 году количество посетителей Туристического информационного центра Даугавпилса (ТИЦ) и Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости составило 78 656, что на 8% больше, чем годом ранее. В Даугавпилсском ТИЦ гостило 17 957 человек, а в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости 60 699 человек. Значительная часть посетителей ТИЦ – это жители Латвии (68%), в том числе даугавпилчане (11%), и иностранные гости — 32%. Чаще всего за информацией обращались иностранные гости из Литвы (11% от общего числа иностранных посетителей), России (3%), Польши (2,5%), Беларуси (2,4%) и Германии (2%). ТИЦ посетили туристы из Эстонии, Финляндии, Франции, Турции, Швеции, США, Испании, Великобритании и других стран. Из каждой из упомянутых стран было зарегистрировано не менее 100 посетителей. Как и в предыдущем году, наибольшее количество посетителей наблюдалось летом, а самыми активными месяцами года были июнь, июль и август. В ТИЦ, в данный период времени, было зафиксировано 43% от общего числа посетителей.

Туристы чаще всего обращались за информацией о достопримечательностях города и края, предприятиях, предлагающих услуги общественного питания, мероприятиях, экскурсиях и т.д. В 2018 году Даугавпилс посетили индивидуальные путешественники и организованные группы туристов. В ТИЦ зарезервировано 132 экскурсии по городу, в том числе экскурсии на ретро-трамвае «Даугавпилс из окон трамвая» и «Город на берегу реки» по Даугаве на плоту и лодке.

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости посетило 43 962 жителя Латвии и 16 737 иностранных гостей, что на 11% больше, чем в 2017 году. В 2018 году Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости провел ряд мероприятий, которые пользовались большой популярностью. Крупнейшими мероприятиями являлись Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург-1812», день Европейского культурного наследия и Ночь музеев.

Независимые путешественники во время планирования своей поездки всё чаще ищут информацию в интернете. Анализ данных о востребованности туристической информации о Даугавпилсе онлайн показал, что официальный сайт Туристического информационного центра Даугавпилса www.visitdaugavpils.lv становится более узнаваемым, а также играет важную роль в процессе передачи туристической информации потенциальным посетителям города. Согласно данным, в 2018 году количество пользователей сайта выросло на 28% по сравнению с 2017 годом.

Информация подготовлена:

Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Телефон: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Веб-страница: www.visitdaugavpils.lv

Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel

www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis

www.facebook.com/SmakovkasMuzejs

Daugavpils

